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影／七旬翁疑誤踩油門 台中醫院大門玻璃碎滿地釀一傷

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市七旬廖姓老翁今早開車載妻子前往台中醫院看診，廖妻下車後，廖疑因身體突然不適，誤踩油門，導致轎車直撞醫院急診室的玻璃門，造成玻璃碎裂一地、車頭毀損，警方調查，廖無酒駕，有輕微擦挫傷，已在醫院檢查，詳細案發原因，仍待後續釐清。

據查，廖姓老翁（79歲）在今天上午10時許，駕駛轎車載妻子到衛福部台中醫院看診，廖妻下車後，他繼續開車沿西區三民路行駛，未料右轉進台中醫院急診室大門前時，疑因身體不適，誤踩油門，衝撞急診室玻璃門，急診室的玻璃大門因此破了一大片，廖也有輕微擦挫傷。

第一警分局西區所獲報到場時，廖無酒精濃度，意識清楚，初步辯稱，當時一時身體不舒服，才會踩到油門，廖已到醫院做檢查，詳細案發原因有待後續調查。

警方已通知廖翁女兒到場，並聯絡拖吊車將車輛移置，有關醫院的玻璃門毀損賠償，則由台中醫院與廖姓老翁自行協調，警方不予介入。

第一警分局呼籲，若精神狀況不佳或身體不適時，應避免開車或騎車，或可先停靠路邊安全地點休息，行經路口時應注意交通號誌狀況，遵守注意交通規則，另行經路口時也應注意前方狀況減速慢行，保持安全距離，避免發生車禍

台中市廖姓老翁今早開車前往衛福部台中醫院，疑誤踩油門，撞破急診室玻璃門。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓老翁今早開車前往衛福部台中醫院，疑誤踩油門，撞破急診室玻璃門。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓老翁今早開車前往衛福部台中醫院，疑誤踩油門，撞破急診室玻璃門。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓老翁今早開車前往衛福部台中醫院，疑誤踩油門，撞破急診室玻璃門。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓老翁今早開車前往衛福部台中醫院，疑誤踩油門，撞破急診室玻璃門。圖／摘自記者爆料網
台中市廖姓老翁今早開車前往衛福部台中醫院，疑誤踩油門，撞破急診室玻璃門。圖／摘自記者爆料網
台中市廖姓老翁今早開車前往衛福部台中醫院，疑誤踩油門，撞破急診室玻璃門。圖／摘自記者爆料網
台中市廖姓老翁今早開車前往衛福部台中醫院，疑誤踩油門，撞破急診室玻璃門。圖／摘自記者爆料網
台中市廖姓老翁今早開車前往衛福部台中醫院，疑誤踩油門，撞破急診室玻璃門，警方聯絡拖吊車到場。記者陳宏睿／翻攝
台中市廖姓老翁今早開車前往衛福部台中醫院，疑誤踩油門，撞破急診室玻璃門，警方聯絡拖吊車到場。記者陳宏睿／翻攝

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