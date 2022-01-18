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影／新北屁孩燃信號彈尋仇 白目自拍PO網迅速落網
新北市三芝區有一群年輕人因車禍賠償金談不攏，今天凌晨率眾到對方家裡扔擲信號彈、放鞭炮挑釁，甚至還錄影貼到臉書社團。警方獲報展開調查，上午逮捕17歲鄭姓主嫌等3名嫌犯，依公共危險罪嫌偵辦。
據了解，鄭姓少年是在去年12月3日，無照騎乘機車在三芝區淡金路撞到路旁賓士轎車，雙方私下和解約定賠償17萬元修車費用，且已先賠7萬，還差10萬，鄭姓少年反悔要求重新協商不成，因而懷恨在心。
今天凌晨1時許，鄭姓少年帶了5名朋友前往賓士車主住家，隔著圍籬朝院子裡扔擲數枚信號彈，黑夜裡發出熊熊火光，幸未引發火警，接著一群人又轉往車主朋友的工作地點往騎樓燃放鞭炮，還自拍影片貼到臉書社團。
當時警方曾獲報趕往事發地點，現場只剩燃燒過的信號彈殘骸，經查訪附近社區，警衛表示有看見2輛未開頭燈的小轎車逃離現場。員警擴大調閱監視器鎖定涉案車輛，清晨5時許先在石門區逮捕23歲、21歲李姓兄弟，上午10時許再查獲鄭姓主嫌到案，將依公共危險罪嫌偵辦，並持續追緝其他犯嫌。
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