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Omicron升溫 自強號有乘客不戴口罩、高聲歌唱驚動警
台灣近日因Omicron確診病例增加，引起社會關注，不過有網友爆料，昨天搭乘自強號144次北上列車時，有一名男乘客，不戴口罩、高聲歌唱，無視列車長勸阻，鐵路警察局台中分局證實，確有此事，不過經竹南所警員上車查處後，該名乘客願意配合調降音量，戴上口罩，所以並無後續強制作為。
鐵路警察局台中分局竹南所長傅瑞勳說，全案發生在昨天上午8時30分，竹南所是接到台鐵竹南站行車室的通報後，登上自強號144次列車查處，狀況是一名乘客在車廂內大聲播放音樂，影響其他旅客，經警員會同列車長向該名乘客勸導，列車為公共場所，不宜大聲播放音樂，若不配合，將由列車長解除運輸契約。
傅瑞勳說，經列車長與警員說明後，該名乘客配合將音樂關閉，也戴好口罩，所以列車長同意該名乘客繼續搭車北上，前往目的地，沒有對該名乘客有後續強制作為。
網友在臉書爆料，昨天搭乘自強號144次北上列車時，一名乘客「開影片超大聲跟著唱＋不戴口罩」，列車長勸導完，就把口罩拿掉，「現在都什麼時期還這麼白目」。
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