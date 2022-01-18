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男年終聚餐醉茫走上國道 竟是想攔小黃去續攤誤闖

聯合報 / 記者林保光／即時報導

黃姓男子與同事聚餐後，一出海產店卻找不到同事，走了約7公里，走到國道1號末端，卻走上高速公路上。高雄警方據報，趕上國道，才將他載下高速公路，察問他走上國道的原因，竟然稱是想要邊走路邊攔計程車，到嘉義「續攤」。

警方表示，1月16日凌晨2點左右，高雄警方接獲路人報案，說有人走在高速公路上，高雄市警前鎮分局草衙派出所員警，立即趕上國道1號，在國道北向371公里處，發現黃姓男子（50歲）正走在國道路肩，立即將警車停在他後面叫住他，載他由五甲交流道下國道。

員警察問他怎麼走上國道，黃告訴員警，原本在小港區宏平路的海產店與同事聚餐，大家說要再去嘉義續攤，但他走出海產店後找不到同事，為了赴約續攤才會沿著中山路一直走，想要邊走邊攔計程車上嘉義，才走上高速公路。他一再鞠躬作揖，向員警道謝，也直呼員警辛苦，後來警方找計程車載他離去。

前鎮分局表示，黃姓男子走上國道，可依道路交通管理處罰條例，由公路主管機關製單舉發，將把他走在國道的影像等違規事實，函由國道高速公路警察局，可裁罰3000元至6000元罰鍰。

黃姓男子走高速公路，被警方載下交流道後一再向員警作揖道謝。記者林保光／翻攝
黃姓男子走高速公路，被警方載下交流道後一再向員警作揖道謝。記者林保光／翻攝

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