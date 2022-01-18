北市21歲女入住旅社墜樓亡 街友母女檔天人永隔

21歲女子平時與母親皆為北巿街友，母女流浪街頭、相依為命，近日卻獨自入住台北市萬華區某旅社，從大樓逃生梯間向外躍下，當場氣絕；死者母親到場悲痛萬分，雖平時日子不好過，仍不敢相信女兒厭世輕生。

據悉，死者及其母親皆是台北市社會局列管街友，平時在台北市中正區的二二八和平紀念碑旁搭帳棚過夜，靠社會救濟過活；1月14日深夜萬華分局警方獲報有民眾墜樓，到場時死者全身多處骨折，已明顯死亡。

經查，死者當晚入住西門町一間旅社，深夜曾搭乘電梯往大樓樓頂，發現有人逗留後遊蕩於大樓11樓逃生梯間，隨後於大樓外牆墜落地；當時一旁有路人正在抽菸，聽聞巨響「蹦」一聲隨即報警，才發現倒臥地面的傷者已死亡。

死者母親表示，案發前並無發現死者有異狀，雖平時日子坎坷，仍無法想像女兒走上絕路，警方調查後排除外力介入，檢警續行司法相驗，釐清確切死因。

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