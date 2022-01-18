影／夫債要妻還 4煞逼簽本票強搶12萬財物

新北市葉姓女子不倫人夫多年，3年前兩人感情生變，卻因金錢糾紛屢喬未果。葉女得知人夫入監，竟夥同3男手持刀械、棍棒，強逼人夫妻子簽下29萬本票與借據，還強搶共12萬7千9百元財物逃逸。案經轄區警追緝，5小時逮捕4嫌，警詢後依強盜罪嫌送辦。

據悉，主嫌32歲葉女，從事服務業，多年前在一場聚會認識黃姓有婦之夫，多次私約兩人萌生情愫，葉女為此甘為小三與黃交往。孰料，3年前兩人感情生變，卻因彼此金錢糾紛而屢喬不攏，至此讓葉女有所怨恨。

這個月10日，黃男因案入監服刑。未料，葉女得知黃男入監，竟把腦筋動到黃男妻子王女身上，要王女「夫債妻還」。周日（16日）晚上葉女夥同26歲陶姓、39歲程姓、32歲王姓等3男，各攜一把開山刀、棍棒，分乘兩輛汽車，來到黃男位於新北市新莊區瓊林南路住處外埋伏。

當晚10時許，眾煞見王女與鄰居許男走出社區大門之際，蜂擁衝前將王女押返回屋內，隨即逼王簽下9萬元本票及2張9萬元借據。過程中，4煞還強搶屋5千400元現金、3只戒指、6支手機、2台筆電、監視器主機1台等，總價約12萬7千9百元後逃逸。