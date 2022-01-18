快訊

疫情延燒！竹市三民國小學童確診 即日起停課進入寒假

打造蔣經國圖書館 神祕七海潭曝光 設計靈魂人物是她

登山遭搶被綁深山樹幹 舅甥搶嫌二審各判重刑

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

南投縣民潘男、涂男舅甥因缺錢，去年在南投縣刀池鄉金龍山，持槍強盜登山客夏姓護理師，先取走夏所有現金1300元後，載至武界山區剝光只剩內褲，綁在深山區樹幹上，再持被害人的金融卡盜領4萬5000元，被害人夏男自行脫困，獨行山路9小時才獲救報警。台中高分院依加重強盜等罪將潘、涂各判刑7年8月，並沒收犯罪所得。可上訴。

判決書指出，涂男為潘男堂姐的兒子，去年3月中旬，在南投縣埔里鎮因缺錢花用，涂男提議強盜後，2人分頭準備束帶、手套、童軍繩、膠帶等作案工具，3月19日上午，由潘駕車搭載涂前往南投縣池鄉金龍山步道附近尋覓強盜對象。

適被害人夏男獨自駕駛紅色自小客車前往步道並下車登山，涂、潘遂駕車尾隨上山，同日上午11時，2人趁夏於步道2號亭休息時，分別蒙面下車，由涂持潘事先交付的手槍放於腰際，槍口朝向夏並走近，假意詢問其是否「陳某人」，見夏否認，涂稱「沒關係，讓對方去認人」。

隨即由潘男上前以右手拉住夏男右手、於夏掙扎反抗欲離開現場時，涂即朝夏身旁空地射擊1槍，使夏依涂指示將雙手置於身後，由潘俞宗以束帶反綁恒雙手，涂在夏頭部套上毛帽至脖頸處，另在毛帽外側夏嘴巴部位纏繞膠帶至脖頸處，強押被害人上車，潘隨後駕車下山。

涂於途中搜得夏身上錢包，內有現金1300元、身分等證件及金融卡等物、及APPLE廠牌行動電話1支，並自夏的褲子內取出紅色小客車鑰匙，經逼問夏後得知紅色小客車停放位置，再換駕駛夏的車，前往南投縣仁愛鄉武界山區。

涂男逼問夏的金融卡等密碼資料，出手毆打夏的腹部，潘隨後於南投縣仁愛鄉武界山區某處停車，由涂將夏帶下車後，潘與涂協力以童軍繩將呈蹲坐姿、腳部著地的夏反綁於樹幹上，致夏受有雙側頸部疼痛、雙肩、右前胸挫傷、腹部皮膚發紅、右肘及左前臂挫傷、雙手腕環狀挫傷、右膝挫傷等傷害。

潘隨後駕駛紅色小客車搭載涂，前往金融機構自動櫃員機，盜領4萬5000元。涂、潘就取得夏所有錢包內現金1300元，由涂分得300元，潘分得1000元，2人就以夏金融卡提款合計現金4萬5000元，由涂、潘各取得1萬2500元、3萬2500元。

被害人夏男自行奮力於同日下午3時掙脫，徒步下山請求民眾協助報警，經警方持拘票循線分別將涂、潘拘提到案，查扣作案用的手套、橡膠手套，及查扣潘男的犯罪所得1萬4900元。

二審合議庭審酌，涂男、潘男年輕力壯，不思以正途獲取財物，持黑色短槍強盜被害人，並毆打被害人及綑綁在樹幹上，造成被害人心理恐懼及受有多處傷害，並斟酌涂、潘犯後坦承犯行、惟尚未與被害人就民事部分達成和解，予以判刑。

南投縣民潘男、涂男舅甥因缺錢，去年在南投縣魚池鄉金龍山，持槍強盜登山客夏姓護理師財物，先取走夏所有現金1300元後，綁在深山區樹幹，二審依加重強盜等罪將潘、涂各判刑7年8月。圖／本報資料照
南投縣民潘男、涂男舅甥因缺錢，去年在南投縣魚池鄉金龍山，持槍強盜登山客夏姓護理師財物，先取走夏所有現金1300元後，綁在深山區樹幹，二審依加重強盜等罪將潘、涂各判刑7年8月。圖／本報資料照

南投 強盜 金龍山

延伸閱讀

長腿控要暴動啦！愛登山的高跟鞋姐姐紅到海外

史瓦帝尼男子暗巷性侵女子獲和解 二審判緩刑

南投縣計畫推「原民卡」 盼讓原民長者享搭公車優惠

春節寒假退訂房不明顯 南投縣風景區並未受疫情影響

相關新聞

桃園深夜惡火 八旬夫婦命喪火窟

桃園大園區一棟平房昨天凌晨火警，住在屋內的八旬游姓老夫婦逃生不及命喪火窟；警、消調查，老夫婦原有移工看護照顧，但近日移工...

君悅飯店火警 出動百名消防員

台北市信義區君悅飯店地下三樓廚房，昨天傍晚發生火警，共疏散五三五人，無傷亡。消防隊出動一百多名消防員，十分鐘撲滅火勢，初...

北市汽車公司報廢空地起火！火勢猛烈燒50部車 幸無人受傷

台北市士林區延平北路7段捷北汽車公司後側空地，今天晚上發生火警，火勢猛烈燃燒，延燒超過50部報廢車輛，經約1小時後撲滅火...

登山遭搶被綁深山樹幹 舅甥搶嫌二審各判重刑

南投縣民潘男、涂男舅甥因缺錢，去年在南投縣刀池鄉金龍山，持槍強盜登山客夏姓護理師，先取走夏所有現金1300元後，載至武界...

士林10輛汽車突起火燃燒 火勢猛烈消防人員撲滅中

台北市士林區延平北路7段一處停放車輛的空地，今晚近7時許因不明原因突然釀火警，大量濃煙直竄天際，約有10輛車猛烈燃燒，台...

保住阿嬤259萬！桃警連破2詐騙案逮車手 警局長頒獎

春節年關將屆，桃園市中壢警分局2天來在銀行員機警及員警高警覺下，連續兩天成功攔阻詐騙及逮捕2名年輕車手，為72歲賴姓阿嬤...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。