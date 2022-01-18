登山遭搶被綁深山樹幹 舅甥搶嫌二審各判重刑

南投縣民潘男、涂男舅甥因缺錢，去年在南投縣刀池鄉金龍山，持槍強盜登山客夏姓護理師，先取走夏所有現金1300元後，載至武界山區剝光只剩內褲，綁在深山區樹幹上，再持被害人的金融卡盜領4萬5000元，被害人夏男自行脫困，獨行山路9小時才獲救報警。台中高分院依加重強盜等罪將潘、涂各判刑7年8月，並沒收犯罪所得。可上訴。

判決書指出，涂男為潘男堂姐的兒子，去年3月中旬，在南投縣埔里鎮因缺錢花用，涂男提議強盜後，2人分頭準備束帶、手套、童軍繩、膠帶等作案工具，3月19日上午，由潘駕車搭載涂前往南投縣池鄉金龍山步道附近尋覓強盜對象。

適被害人夏男獨自駕駛紅色自小客車前往步道並下車登山，涂、潘遂駕車尾隨上山，同日上午11時，2人趁夏於步道2號亭休息時，分別蒙面下車，由涂持潘事先交付的手槍放於腰際，槍口朝向夏並走近，假意詢問其是否「陳某人」，見夏否認，涂稱「沒關係，讓對方去認人」。

隨即由潘男上前以右手拉住夏男右手、於夏掙扎反抗欲離開現場時，涂即朝夏身旁空地射擊1槍，使夏依涂指示將雙手置於身後，由潘俞宗以束帶反綁恒雙手，涂在夏頭部套上毛帽至脖頸處，另在毛帽外側夏嘴巴部位纏繞膠帶至脖頸處，強押被害人上車，潘隨後駕車下山。

涂於途中搜得夏身上錢包，內有現金1300元、身分等證件及金融卡等物、及APPLE廠牌行動電話1支，並自夏的褲子內取出紅色小客車鑰匙，經逼問夏後得知紅色小客車停放位置，再換駕駛夏的車，前往南投縣仁愛鄉武界山區。

涂男逼問夏的金融卡等密碼資料，出手毆打夏的腹部，潘隨後於南投縣仁愛鄉武界山區某處停車，由涂將夏帶下車後，潘與涂協力以童軍繩將呈蹲坐姿、腳部著地的夏反綁於樹幹上，致夏受有雙側頸部疼痛、雙肩、右前胸挫傷、腹部皮膚發紅、右肘及左前臂挫傷、雙手腕環狀挫傷、右膝挫傷等傷害。

潘隨後駕駛紅色小客車搭載涂，前往金融機構自動櫃員機，盜領4萬5000元。涂、潘就取得夏所有錢包內現金1300元，由涂分得300元，潘分得1000元，2人就以夏金融卡提款合計現金4萬5000元，由涂、潘各取得1萬2500元、3萬2500元。

被害人夏男自行奮力於同日下午3時掙脫，徒步下山請求民眾協助報警，經警方持拘票循線分別將涂、潘拘提到案，查扣作案用的手套、橡膠手套，及查扣潘男的犯罪所得1萬4900元。