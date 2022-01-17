台南男子涉酒駕撞死人 遭以殺人罪移送法辦

台南市49歲賴姓女子昨天騎機車行經善化區西拉雅大道陸橋時，遭1輛失控衝過快慢車道分隔島的自小客車撞擊，送醫不治，警方發現自小客駕駛潘男酒測超標，依殺人罪移送法辦。

台南市政府警察局善化分局今天發布新聞稿指出，35歲潘男昨天上午10時許駕駛自小客車行經善化區西拉雅大道陸橋，疑因車速過快，車輛失控撞擊快慢車道分隔島，再撞擊賴女所騎乘機車，導致賴女送醫不治。

善化警分局指出，酒後駕車一直是警方取締重點，此案潘男酒精濃度超標，肇事行為除嚴厲譴責外，分局以殺人罪將潘男移送台南地檢署，由檢察官進一步偵辦，分局並每日持續規劃取締酒駕專案勤務，盼減少類似案件發生。

警方初步調查，死者賴姓女子平日常協助南科管理局刊物的編輯、攝影等工作，昨天在從家中前往南科管理局局慶活動途中發生車禍。