雲林地檢查獲偽農藥 市價逾1億元

防檢局去年發現雲林縣謝姓父子申報進口的氯化三苯錫部分去向不明，雲檢溯源確認謝姓父子等13人違反農藥管理法，查扣市價逾1億元偽農藥，訊後以1萬到30萬元不等金額交保。

農委會動植物防疫檢疫局去年接獲許多農藥行陳情，明明到插秧期福壽螺防治，但是藥物推銷不如以往，出現滯銷的情況，及地方政府執行農藥販賣業者稽查亦發現含氯化三苯錫成分疑似非法農藥，抽絲剝繭氯化三苯錫的源頭及流向指向雲林縣謝姓父子所開立的公司。

雲林地檢署今天發布新聞稿指出，檢方接獲防檢局行文指稱72歲、45歲謝姓父子以「油漆防汙」名義向環保署申報進口氯化三苯錫逾20公噸後流向不明，由於氯化三苯錫與三苯醋錫針對防治福壽螺有相同功效，懷疑他們私製偽農藥。

雲林地檢署檢察官黃立夫召集刑事警察局、雲林縣調查站及保安警察第二總隊派員組成專案小組追查，在1月12日動員北中南上百名警力，兵分20路，同步大規模搜索，查扣氯化三苯錫原料8公噸、半成品及成品3公噸，還有禁用農藥四氯單等3公噸。

專案小組陸續帶回謝姓父子等13人，多數人對於販賣偽農藥行為均坦承不諱，經檢察官及雲林地方法院依各人參與相關犯罪情節及行為不法的程度，分別諭知新台幣1萬元至30萬元不等金額交保候傳。

雲林地檢署主任檢察官吳文城表示，氯化三苯錫為環保署列管的毒性化學物物質，只能用於金屬除鏽，不可以用於農業防治病蟲害，而這批原料大部分已製成成品，準備在春耕前販售，檢警調及時查獲，初估市價逾1億元，全案將擴大偵辦。