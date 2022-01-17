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國道1號斗南段槽車翻覆鹽酸滲漏 回堵逾1公里

中央社 / 雲林縣17日電

1輛載運鹽酸槽車今天下午在國道1號北上241公里處、斗南段時與2輛轎車擦撞，槽車翻覆、鹽酸滲漏，警方封閉車道，僅開放路肩通行，車流回堵逾1公里，截至下午4許仍管制中。

雲林縣消防局表示，今天下午1時許接獲民眾報案，指稱國道1號北上241公里處斗南路段有輛載送鹽酸的槽車翻覆，鹽酸滲漏，槽車駕駛輕傷不需送醫。

雲林縣消防局指出，現場為22噸容量的鹽酸槽車翻覆，鹽酸滲漏到路面，冒出白煙，現場人員出水稀釋。

槽車翻覆占據中間車道，國道公路警察局第四公路警察大隊出動拖吊車進行排除，警方也到場實施車道管制。基於安全考量，先封鎖北上全線3車道，目前僅開放路肩通行。車禍造成3人受傷，事故原因待釐清。

車禍造成車流回堵逾1公里，警方建議用路人由雲林系統交流道離開國道1號，改走台78線接續國道3號北上。

雲林縣政府環保局副局長黃富義接受媒體採訪時表示，高公局在現場灑水稀釋，環保局在側溝設置吸油棉，避免鹽酸污染周遭環境。

國道 雲林 車道

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