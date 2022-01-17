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影／台中兩警逮捕要犯受輕重傷 英勇鏡頭曝光

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導

台中市霧峰警分局日前偵辦組織犯罪案，建捕16名天道盟分會成員，但仍有1名賴姓成員在逃。專案小組幹員昨天持檢察官拘票，在彰化縣大村鄉將賴拘提到案。過程中賴男試圖駕車衝撞逃逸，兩名員警上前逮捕時，其中1人一度被撞倒在地，英勇鏡頭今曝光。賴則今天上午依法移送歸案。

據警方影片顯示，賴姓男子當時在轎車上，警方車輛將其攔阻並表明身分後，賴男（23歲）未減速還試圖倒車逃逸。偵查佐唐聖驍上前想抓人，卻被轎車倒退時的車門撞倒在地。

此時，小隊長張添貴補位上前要拔賴的車鑰匙，但賴仍抵抗，唐聖驍則仍從地上爬起來，和張添貴一起把賴拉下車壓制在地上銬逮捕。

因為逮捕過程被撞又用力過猛，唐聖驍的右手掌因而骨折裂傷，張添貴亦受擦傷，所幸就醫後都無礙。

對於兩人的英勇過程，市警局長蔡蒼柏今責成霧峰分局長李建興予以嘉勉慰問。李建興除讚揚兩位員警戮力從公、冒險犯難的精神，並呼籲民眾切勿鋌而走險犯法，警方會全力捍衛治安。

台中市霧峰警分局日前偵辦組織犯罪案，昨天持檢察官拘票，在彰化縣大村鄉將賴姓男子拘提到案，上午依法移送歸案。圖／警方提供
台中市霧峰警分局日前偵辦組織犯罪案，昨天持檢察官拘票，在彰化縣大村鄉將賴姓男子拘提到案，上午依法移送歸案。圖／警方提供
台中市霧峰警分局日前偵辦組織犯罪案，昨天持檢察官拘票，在彰化縣大村鄉將賴姓男子拘提到案，上午依法移送歸案。圖／警方提供
台中市霧峰警分局日前偵辦組織犯罪案，昨天持檢察官拘票，在彰化縣大村鄉將賴姓男子拘提到案，上午依法移送歸案。圖／警方提供
台中市霧峰警分局日前偵辦案，昨天持檢察官拘票，在彰化縣大村鄉將賴姓男子拘提到案，上午依法移送歸案。圖／警方提供
台中市霧峰警分局日前偵辦案，昨天持檢察官拘票，在彰化縣大村鄉將賴姓男子拘提到案，上午依法移送歸案。圖／警方提供

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