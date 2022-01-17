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嘉義市成立分局科偵「鯊魚」小隊 科技犯罪無所遁形

聯合報 / 記者李宗祐／嘉義即時報導

嘉義市警局因應時勢所趨，加強科技偵查人才教育也提升設備，將科技偵查落實到各分局建置科偵小隊，於今日揭牌要以「敏銳嗅覺」、「快速行動力」、「鍥而不捨」的鯊魚精神加入打擊犯罪行列。

市長黃敏惠表示，日新月翼的網路科技產品不斷融入生活當中，犯罪也不斷地在提升，在偵查犯罪的同時，更要提升設備及人員訓練。

市長黃敏惠表示，日新月翼的網路科技產品不斷融入人民的生活當中，相對地犯罪也不斷在提升，在偵查犯罪的同時，要提高設備以外，更重要是人員訓練，分局偵查隊科偵的成立更具有代表性，因應時代潮流，有備而無患，不但不敢來這裡犯罪也想著不能犯罪。

局長黃建榮表示，今年初成立分局科偵小隊，盼傳統偵防搭配科技偵查，為打擊犯罪工作注入新能量，期許優秀的科偵小隊成員皆能具備「敏銳嗅覺」、「快速行動力」、「鍥而不捨」的鯊魚精神，並結合科技偵查技巧及數位鑑識能力，蒐尋犯罪的蛛絲馬跡，給予不法集團迎頭痛擊，相信日後在治安工作的表現上將會更加亮眼。

嘉義市警局去年8月起，透過筆試、面試篩選出積極認真、對科技犯罪偵查具強烈熱忱的員警，並利用3個月時間培訓，藉由強化數位鑑識勘查、採證等訓練方式，精進科技偵查技巧，最後共4名警員通過嚴格考核，取得科技犯罪偵查人員資格，結訓後這批生力軍將分發至各分局的偵查隊服務，並與偵查隊現有的資深科偵小隊同仁併肩作戰，填補科偵專業警力的迫切需求。

科偵人員還自行設計專屬Logo，印製於結訓證書及刑警背心上，Logo是以虛擬貨幣意象圖騰為主軸，象徵近年衍生出來的區塊鏈技術應用，會與犯罪行為產生關連性，為科技偵查人員應重視之共同課題。

另外Logo圖中可見鯊魚優游於海藻之間尋覓獵物，如同科技偵查人員於晶片與電路串成的虛擬網路世界巡守，運用科技找尋犯罪不法集團，適時給予迎頭痛擊。

嘉義市長黃敏惠（後排左五）等人與科偵隊人員合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（後排左五）等人與科偵隊人員合影。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右三）、嘉義地檢署檢察長張曉雯（左四）等人為科偵小隊揭牌。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（右三）、嘉義地檢署檢察長張曉雯（左四）等人為科偵小隊揭牌。記者李宗祐／攝影
鯊魚Logo將展現「敏銳嗅覺」、「快速行動力」、「鍥而不捨」的鯊魚精神。記者李宗祐／攝影
鯊魚Logo將展現「敏銳嗅覺」、「快速行動力」、「鍥而不捨」的鯊魚精神。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左三）聽取科偵人員介紹新裝備。記者李宗祐／攝影
嘉義市長黃敏惠（左三）聽取科偵人員介紹新裝備。記者李宗祐／攝影

鯊魚 頭痛

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