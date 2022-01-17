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情緒不穩拿石塊砸路邊車 落網辯：車子有聲音難入睡
高雄陳姓男子疑因情緒不穩，在三民區漢口街附近，連續用石塊砸毀停放在路邊車輛的擋風玻璃，轄區警方三民一分局查訪下鎖定陳男，在他走出社區公寓時上前盤查，他坦承不諱，警詢後依毀損罪嫌函送地檢署偵辦。
警方表示，三民一哈爾濱街派出所3天前晚上10點多接獲報案，在漢口街上有轎車、小喝擋風玻璃遭人砸毀，因派出所同樣在當天傍晚6點多時，受理擋風玻璃遭砸毀案，研判犯案者應有地緣關係，展開偵查。
當警員在現場查訪時，有熱心民眾告知案發前後有看見可疑人士，往某公寓方向離開，隨即加派人手在附近訪查兼守望埋伏，果然這時陳男（41歲）從社區公寓內走出，他外觀符合先前查訪時所或可疑人士特徵，眼尖員警發現立即上前盤查。
陳男眼見事跡敗露，坦承犯案，並說是因為社區內車子發出聲響，讓他無法安穩入睡，一時心情不好下，便拿起地上的磚頭、石塊砸向車玻璃，警方詢問後，依毀損罪嫌函送地檢署偵辦。
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