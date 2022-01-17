天冷想喝熱湯卻爛醉上路 桃園男不叫外送原因讓警傻眼

桃園市一名男子今天凌晨酒後開車出門，在路上龜速行駛且左右搖晃，被巡邏員警攔下後一度謊稱沒飲酒，結果酒測值竟高達每公升1.08毫克，才解釋是自己壓力大、在家飲酒後想喝熱湯，不叫外送是因為「怕湯冷掉」，讓員警聽了直搖頭，全案依公共危險罪嫌送辦。

桃園警分局指出，埔子派出所員警今天凌晨3時許巡邏時，在民族路上發現一輛轎車龜速行駛且左右搖晃，上前鳴笛後更發現駕駛人未繫安全帶，立即將他攔下。

開車的陳姓男子（37歲）搖下車窗，一股濃厚酒氣飄散而出。員警問陳男是否有飲酒被他否認，但經實施測驗，酒測值竟高達每公升1.08毫克，嚴重超標。

陳男表示，自己生活壓力大、心情低落，獨自在家喝了高粱酒、啤酒後「醉了」，想喝熱湯，才開車出門購買；員警問他，既然自知酒醉，為何不叫外送？陳男卻說「等送到湯就涼了」，讓員警聽了十分傻眼，將他帶回派出所偵辦，全案詢後依公共危險罪嫌移送桃園地檢署偵辦。

警方呼籲，歲末年終將至，參加尾牙宴會若有飲用含酒精飲料，請搭乘大眾運輸工具、計程車等或指定代駕，切勿駕駛汽機車，以免危害自身及他人安全：警方將持續加強取締酒駕力度，貫徹酒駕零容忍政策，違法者必定嚴懲不貸，駕駛人請勿以身試法。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康