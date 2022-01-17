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新北高齡者交通事故多 警衝老人聚集場所快閃宣導

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

新北市樹林警分局分析去年轄內造成人員死亡的交通事故年齡層，發現高齡者占7成，為此創新開辦「快閃式高齡者交通安全宣導團」，派員到老人聚集場所用5到10分鐘時間宣導交通安全常識，希望降低銀髮族交通事故發生率。

警方指出，樹林地區高齡人口在民國109年有2萬3777人（占樹林區12.9%），至民國110年達到2萬5411人（占樹林區13.9%），增幅6.8%。且去年樹林地區A1交通事故，高齡者占7成，主要肇因多半是行人違規、騎機車未依規定兩段式轉彎、汽機車不禮讓行人等違規。

分局長趙家輝指出，高齡者的感官認知與身體機能退化，會影響安全駕駛能力，因此樹林警分局為了防制高齡者交通事故，創新開辦「快閃式交通安全宣導團」，派員前往公園、垃圾清運收集點、疫苗注射站、共餐活動等場合向長輩宣導「路口慢看停，行人停看聽」、「秒數夠才GO」、「酒後勿駕車」，並提供酒測器讓民眾體驗呼氣酒精濃度測試，希望藉此降低交通事故發生率。

有人第一次體驗呼氣型酒精濃度測試儀，感到特別新鮮，恍然大悟：「原來喝１瓶啤酒也有可能超標，而且不一定睡一覺醒來就會酒精退散」。警方表示，透過快閃式交通安全宣導，讓年長者知道如何安全穿越馬路，同時擴大傳達飲酒造成人體反應遲鈍及宿醉酒精殘留等狀況，提昇民眾遵守交通規則安全用路的觀念。

樹林警分局創新開辦「快閃式高齡者交通安全宣導團」，讓民眾體驗呼氣型酒精濃度測試儀。圖／警方提供
樹林警分局創新開辦「快閃式高齡者交通安全宣導團」，讓民眾體驗呼氣型酒精濃度測試儀。圖／警方提供
樹林警分局創新開辦「快閃式高齡者交通安全宣導團」，讓民眾體驗呼氣型酒精濃度測試儀。圖／警方提供
樹林警分局創新開辦「快閃式高齡者交通安全宣導團」，讓民眾體驗呼氣型酒精濃度測試儀。圖／警方提供

酒精 快閃

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