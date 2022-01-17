新北高齡者交通事故多 警衝老人聚集場所快閃宣導

新北市樹林警分局分析去年轄內造成人員死亡的交通事故年齡層，發現高齡者占7成，為此創新開辦「快閃式高齡者交通安全宣導團」，派員到老人聚集場所用5到10分鐘時間宣導交通安全常識，希望降低銀髮族交通事故發生率。

警方指出，樹林地區高齡人口在民國109年有2萬3777人（占樹林區12.9%），至民國110年達到2萬5411人（占樹林區13.9%），增幅6.8%。且去年樹林地區A1交通事故，高齡者占7成，主要肇因多半是行人違規、騎機車未依規定兩段式轉彎、汽機車不禮讓行人等違規。

分局長趙家輝指出，高齡者的感官認知與身體機能退化，會影響安全駕駛能力，因此樹林警分局為了防制高齡者交通事故，創新開辦「快閃式交通安全宣導團」，派員前往公園、垃圾清運收集點、疫苗注射站、共餐活動等場合向長輩宣導「路口慢看停，行人停看聽」、「秒數夠才GO」、「酒後勿駕車」，並提供酒測器讓民眾體驗呼氣酒精濃度測試，希望藉此降低交通事故發生率。