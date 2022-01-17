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桃園消防獲贈給藥神器 救護人員示範救治OHCA患者

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市去年到院前心肺停止（OCHA）患者數2200餘人，其中有108人經急救後康復出院且恢復正常生活，除急救技術外，器材功不可沒，桃園市消防器材公會今天捐贈消防局3組潮氣末端二氧化碳監測儀及28組骨針針具，由市長鄭文燦代表受贈，並由消防員現場示範急救。

桃園市消防器材工程商業同業公會理事長李春輝理熱心公益，平時提供民間場所各式消防器材與設備，今天則結合14家消防器材公司與消防器材公會中華民國全聯會，共同捐贈3組潮氣末端二氧化碳監測儀及28組骨針針具，盼提高OCHA救護效能。

桃園市消防局指出，潮氣末端二氧化碳監測儀及骨針是OHCA患者一大福音。圖像及數位式的二氧化碳監測儀，是美國心臟協會近10年不斷提倡的急救輔助儀器，可以在施行CPR期間，籍由監測二氧化碳數值，不論急救現場或送醫途中，都可維持高品質CPR 。

高級救護技術員、桃園分隊小隊長楊尚樵表示，電動骨針常用於為OCHA患者給藥，因為部分患者失去心跳多時，尋找血管不易，利用骨針鑽透脛骨直接施打腎上腺素，有助心臟灌流及回復自主心跳，提高救回機率。

桃園市消防局統計，去年救護出勤總量達10萬7000件，其中載送OHCA傷病患2282人，經急救後康復出院且可恢復正常生活者有108人。

救護人員現場以假人示範救治OCHA患者。記者楊湛華／攝影
救護人員現場以假人示範救治OCHA患者。記者楊湛華／攝影
桃園市消防器材公會捐贈桃園市消防局骨針及二氧化碳監測儀，由市長鄭文燦代表受贈。記者楊湛華／攝影
桃園市消防器材公會捐贈桃園市消防局骨針及二氧化碳監測儀，由市長鄭文燦代表受贈。記者楊湛華／攝影
桃園市消防器材公會捐贈骨針及二氧化碳監測儀。記者楊湛華／攝影
桃園市消防器材公會捐贈骨針及二氧化碳監測儀。記者楊湛華／攝影

桃園 患者 CPR

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