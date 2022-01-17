新北警分局長8場交接典禮 黃宗仁期勉：落實社區警政

新北市警局今天上午舉行新任分局長交接典禮，局長黃宗仁勉勵新任分局長要落實社區警政，做好治安工作，同時肯定卸任分局長為轄區治安的貢獻；他恭喜榮陞到新單位的板橋、海山分局長及市刑大大隊長等人，期勉他們在新職發光發熱。

一般交接都統一到警局，但新北巿警局分別辦理分局長交接典禮，由黃宗仁親自參加，今天共要出席8場。

黃宗仁上午表示，這次陞職的板橋分局長劉炯炫，歷任淡水、新店及板橋分局長，任內偵破矚目的新店棄嬰案、檢肅新竹三光幫鬧事砸店，及立委遭妨害自由案等重大案件。由於板橋地區有多達5家的KTV，每逢深夜容易成為喝酒鬧事的熱時、熱點，分局長劉炯鉉親自規劃防處勤務，帶隊宣導臨檢，親力親為。

海山分局長李忠萍歷任保大大隊長、林口、蘆洲及海山分局長，任內強力檢肅蘆洲、八里地區的不良幫派份子，更查獲全國首宗足以影響台灣經濟的非洲豬瘟案，也親自帶領300警力威力掃蕩出席參加公祭儀式的3000名黑幫角頭，展現新北警方強勢執法的決心，有效壓制黑幫氣焰。

市刑大大隊長黃壬聰，在擔任大隊長期間歷經館長槍擊案，他強力檢肅竹聯幫寶和會，近期更率隊偵破國內有史以來陸上查獲最大宗海洛因案、新店槍擊命案、永和無頭分屍案及蘆洲ATM強盜案。他將轄內發生的每一件聚眾滋事案，以大數據方式分析，蒐證後提報檢肅治平對象，有效維護新北治安。

此次高階警官異動分別為，板橋分局長劉炯炫調陞鐵路警察局主任秘書，遺缺由三峽分局長許芳毅接任。海山分局長李忠萍調陞保安警察第二總隊主任秘書，遺缺由土城分局長周振安接任。市刑大大隊長黃壬聰陞任內政部警政署秘書室主任，遺缺由刑事局偵三大隊大隊長蕭瑞豪接任。瑞芳分局長王鴻儒接任三峽分局長，遺缺由市警局保安科長謝龍富接任。汐止分局長陳朝新接任土城分局長，遺缺由金山分局長林詮峰接任。刑事局偵查科長詹志文接任金山分局長。