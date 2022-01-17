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花蓮石梯港2艘賞鯨船暗夜起火 「海鯨號」付之一炬

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮豐濱鄉石梯港一艘靠岸的賞鯨船「海鯨1號」，於今天凌晨3點多起火，海巡署東部分署第一二岸巡隊員發現，緊急報案並拿滅火器滅火，但因火勢太大，延燒至旁邊停的賞鯨船始祖「海鯨號」，2艘船都付之一炬，詳細起火原因尚待警消進一步調查。

第一二岸巡隊石梯安檢所人員今天凌晨3時許，前往石梯漁港巡港，發現停靠岸邊的1艘賞鯨船「海鯨號」冒出火光，初步拿滅火器先滅火，但火勢過大無法撲滅，趕緊通報花蓮縣消防局救援。

消防局於3點39分獲報，出動豐濱車組3車4人前往滅火，但火勢太大，火舌及濃濃黑煙從船上竄出，熊熊火光照亮漆黑的海港，可惜風力太強，延燒旁邊另1艘「海鯨號」，2艘賞鯨船已全面燃燒，幸好當時船上沒有人，火勢在1個小時後完全撲滅。

花蓮石梯港是台灣的賞鯨發源地，早在25年前，全台第一艘賞鯨船「海鯨號」從石梯港出發，就此打開賞鯨業的大門，這次被燒毀的船隻，就是賞鯨船的始祖海鯨號及1號船。

據了解，業者半夜睡夢中被吵醒，得知賞鯨船起火，感到非常錯愕，看見20餘年的愛船被燒毀，心情非常難過，不願受訪，也不知道起火原因為何。以現在市場價格，1艘賞鯨船約3千萬元，等同於業者損失6千萬元，損失慘重。

消防人員緊急滅火，但火勢和風勢太大，花1個多小時撲滅。圖／海巡署東部分署提供
消防人員緊急滅火，但火勢和風勢太大，花1個多小時撲滅。圖／海巡署東部分署提供
2艘賞鯨船不明原因起火，消防員獲報緊急滅火。圖／海巡署東部分署提供
2艘賞鯨船不明原因起火，消防員獲報緊急滅火。圖／海巡署東部分署提供
花蓮石梯港2艘賞鯨船今天深夜起火，付之一炬。圖／海巡署東部分署提供
花蓮石梯港2艘賞鯨船今天深夜起火，付之一炬。圖／海巡署東部分署提供

賞鯨 花蓮 海巡署

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