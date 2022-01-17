寒流來襲！嘉縣消防「新白蛇傳」宣導防範一氧化碳中毒

隨時序入冬，民眾使用熱水器頻率增加，為宣導正確觀念，嘉義縣消防局今上午於朴子第一大隊會議室舉辦記者會，用詼諧話劇呼籲民眾，安裝熱水器要選擇正確地點、保持通風，也要定期檢修，才不致憾事發生。

內政部消防署統計全台去年因不當使用燃氣熱水器一氧化碳中毒已釀5死、116傷，約8成是因「屋外式熱水器」安裝在通風不良處，因此訂定每年12月至隔年2月為「一氧化碳預防季」，提醒民眾應加強注意防範。

嘉義縣消防局於今上午10點，在第一大隊會議室舉辦「一氧化碳中毒宣導記者會」，由隊員和婦女防火隊成員，改編傳統「白蛇傳」劇本，演出「防範CO中毒-新白蛇傳」，詼諧逗趣劇情讓現場與會者大笑不止。

嘉義縣消防局長呂清海說，安裝熱水器首先要保持通風，避免加裝門窗或晾曬大量衣物；熱水器除需符合國家標準，也要請合格技術士定期檢修；如裝在室內應選購半密閉強制排氣式或密閉強制供排氣式熱水器。

一氧化碳中毒初期會出現類似「感冒」、「頭暈」或「四肢無力」等症狀，嘉義縣消防局秘書陳保名指出，民眾往往會因其無色無味的特性而遭忽視，渾然不知已置身於危險環境中。