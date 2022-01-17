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陳武康上任苗栗縣警局長 他回家鄉戒慎恐懼做好工作

聯合報 / 記者范榮達／苗栗即時報導

苗栗縣警局長卸、新任局長今天交接，新任局長陳武康是造橋鄉人，2008年12月到2010年6月曾擔任苗栗縣警局督察長，再次回到家鄉，他表示警政是延續的，他戒懼恐懼，會做好各項工作。

縣長徐耀昌主持交接典禮，警政署警政署警政委員林炎田監交，卸任局長周煥興升任台南市警察局督察長，由苗栗縣警局副局長邱麗宜代表，立委徐志榮、苗栗縣議會議長鍾東錦等地方人士都到場觀禮，場面相當隆重。

陳武康說，回到家鄉服務，他戒慎恐懼，全力以赴做好治安、交通及為民服務的工作，目前最重要的是警察局重建案，行政院長蘇貞昌相當支持，撥款11億多元，縣府也挹注3、4000萬元搬家，現階段盡快完成遷建，此外，警政工作不管在掃蕩黑道幫派、組織犯罪，及暴力犯罪等，尤其是打擊詐騙、毒品，絕對會不遺餘力。

陳武康是警察大學48期畢業、元智大學管理研究所碩士，歷任桃園縣警局大溪、楊梅、中壢分局分局長，苗栗縣、台中市警局督察長、刑事局督察、桃園縣警局督察、秘書室、公共關係室主任，台中市警局東勢、第二、第六、第三分局分局長，保安警察第一總隊主任秘書及警政署法制室主任等職務，內、外勤職務歷練豐富。

今天交接典禮，徐耀昌、鍾東錦都有感而發，典禮3個「主角」，林炎田、周煥興、陳武康都是苗栗人，林炎田擔任苗栗縣警局長8個月，周煥興1年，1年內可能要參加2次交接，徐耀昌說，雖警政署派給苗栗的都是優秀人才，也很快的升官到好缺，雖警政工作是延續性，但局長職務更迭速度太快，多少會有影響。

苗栗縣警局長今天交接，新任局長陳武康宣誓上任。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警局長今天交接，新任局長陳武康宣誓上任。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警局長今天交接，新任局長陳武康（右一）宣誓上任。圖／苗栗縣警察局提供
苗栗縣警局長今天交接，新任局長陳武康（右一）宣誓上任。圖／苗栗縣警察局提供

苗栗縣 警察

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