彰化火車站移工打群架 警趕到四處逃竄逮6人

彰化火車站前廣場昨晚6時許，約有40名移工群聚，疑因電動自行車擦撞糾紛，演成大亂鬥，打成一團，彰化警方據報後，出動快打部隊到場，當場外籍全一哄而散，警方查出共有6名移工涉案，已掌握2人身分，將依妨害秩序罪嫌函送法辦。

彰化火車站前廣場在假日時，總是聚集大批外籍移工，有的是搭火車前來，有的是騎乘電動自行車，吃東西聊天，一解鄉愁，過去也相安無事，未料昨天傍晚卻發生群毆事件。

警方指出，昨天傍晚6時許，有群移工先在彰化市永安市場夜市聚集，後來轉到彰化火車站前廣場，卻疑因電動自行車擦撞事故，雙方一言不合，在對嗆後， 引發鬥毆及追打，雙方並有同行友人加入戰團，多數人則一旁吆喝，場面十分混亂，引來路人側目。

警方接獲報案，才約一分鐘，即有一名員警騎機車趕到現場，鬥毆的移工見狀，隨即一哄而散，有的衝向馬路，也有的跳過苗圃，甚至還有人跌倒，警方並出動快打部隊趕來，但移工們早已逃之夭夭。