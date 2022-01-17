小車禍同意不報警？台中男被控肇逃 當警面前訴委屈
台中市宋姓男子去年底騎機車行經北屯區時，與蕭姓機車騎士發生擦撞，膝蓋受傷，報警指控對方肇逃。蕭男被警通知到案時，委屈地說，案發時詢問宋男明明同意不報警，沒想到卻反咬他；警方安慰他，未來發生車禍，還是通知警方到場，以免後續爭議。
台中市第五警分局交通分隊警員王御蒲在去年12月23日，接獲宋姓男子報案，宋稱當天騎機車行經北屯區崇德二路、松和街時，與蕭姓機車騎士擦撞，他在車禍發生時，用腳撐著地面，沒有摔倒，但是膝蓋有受傷，蕭見他沒事，就騎車離開，沒有留下任何資料。
警方獲報後，多次前往現場查訪，查出宋姓男子在車禍發生前後行經該處的機車，並請宋到分局指認，確認蕭姓男子騎乘的機車車牌，並在今年1月8日，通知蕭到交通分隊警詢。
蕭姓男子面對宋姓男子指控肇事逃逸，頻頻喊冤，他說，發生車禍後，雙方還一起把機車牽到路邊，互相詢問是否有受傷，當時宋跟他說，沒有受傷、車子也沒什麼受損，所以同意不用報警，他才騎車離開，沒想到對方卻反控肇事逃逸。
警方聽完蕭訴苦後建議，發生車禍後，建議還是通知警方到場，避免各說各話的情形，也可免於不必要的訴訟程序。全案依肇事逃逸罪，函送台中地檢署偵辦。
第五警分局長林沐弘表示，春節假期即將到來，國人出遊、聚餐或送禮用路機會增加，如不慎發生交通事故，務必撥打110報案處理由警方來協助，避免造成困擾。
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