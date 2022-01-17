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基警設臨檢點取締酒駕 巷弄部署機動警力 繞道也難逃

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

農曆春節前公司行號辦尾牙等聚餐場合增加，基隆市警察局第三分局規劃深夜「防制酒駕」專案勤務，今年已取締汽車駕駛人酒駕1件、機車騎士酒駕6件，提醒民眾「醉不上道，最上道」，切勿酒後駕車害人害己。

警三分局今早表示，近期酒駕肇事案件頻傳，引起社會輿論撻伐及民眾高度關注。民眾在農曆春節前參加尾牙餐敘或親友聚餐機會增加，因此深夜到凌晨規畫防制酒駕專案勤務，在轄區連接基隆市中心和新北市汐止區的明德一路、俊賢路等主要道路，執行區塊封鎖執行路檢。

酒後駕車民眾可能存在僥倖心態，以為自己熟悉路況，發現前方有警方臨檢點，可以繞道或轉進小巷，警方因此在臨檢點周邊巷道也布署機動警力，讓酒駕者無處逃脫，付出法律代價。

警三分局長呂芳逸說，「醉不上道，最上道」，酒後駕車害人害己，希望民眾不要因為自己的投機心態和行為，造成自己與他人家庭破碎。假日深夜及凌晨是酒後駕車較多的時段，員警仍頂著寒風執勤，希望能遏阻酒駕歪風，守護市民安全。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

基隆市警察局第三分局規劃深夜「防制酒駕」專案勤務，今年已取締7件酒駕案件。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局第三分局規劃深夜「防制酒駕」專案勤務，今年已取締7件酒駕案件。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局第三分局規劃深夜「防制酒駕」專案勤務，今年已取締7件酒駕案件。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局第三分局規劃深夜「防制酒駕」專案勤務，今年已取締7件酒駕案件。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局第三分局規劃深夜「防制酒駕」專案勤務，今年已取締7件酒駕案件。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局第三分局規劃深夜「防制酒駕」專案勤務，今年已取締7件酒駕案件。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局第三分局規劃深夜「防制酒駕」專案勤務，今年已取締7件酒駕案件。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局第三分局規劃深夜「防制酒駕」專案勤務，今年已取締7件酒駕案件。記者邱瑞杰／翻攝

基隆市警察局第三分局規劃深夜「防制酒駕」專案勤務，今年已取締7件酒駕案件。記者邱瑞杰／翻攝
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基隆市警察局第三分局規劃深夜「防制酒駕」專案勤務，今年已取締7件酒駕案件。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市警察局第三分局規劃深夜「防制酒駕」專案勤務，今年已取締7件酒駕案件。記者邱瑞杰／翻攝

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