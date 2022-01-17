快訊

西堤用餐家庭再增四人確診？指揮中心下午二時說明

疫苗護照非解方 醫師：指揮中心應設立輕症園區

男偷機車代步到彩券行想發財 遇不到財神先遇警察

聯合報 / 記者陳弘逸／高雄即時報導

高雄楠梓近日傳出兩起機車竊案，失主報案後，警方鎖定56歲蔡姓男子，昨天在轄內一間彩券行外，發現失竊贓車，以及正在刮彩券的蔡男，當場上前逮人，他起初辯稱騎錯車後才改口承認，無奈彩券沒中，又被警抓，直呼倒楣。

楠梓警分局後勁派出所，1月1、2日分別接獲報案，指轄內R19楠梓科技產業園區捷運站附近，各有2輛機車遭竊；經調查，見蔡男身分、長相、身材等特徵與竊嫌相符，認為他涉嫌重大，通知他到案說明。

蔡男在警方通知後仍遲遲未到案，直到昨天下午2時許，警方巡邏時發現他騎著贓車出現在楠梓區後昌路一間彩券行，玩刮刮樂、簽彩券一待就是三小時，警見他步出彩券行，立即上前逮人。

據了解，蔡男本身無業，有多起竊盜前科，事後將偷來的機車任意棄置路邊，被逮時，他一度辯稱，是騎錯機車；還說，彩券沒中，又被警察抓，真的太倒楣。警聽聞後直搖頭，更訓斥他，平時不行好，只做發財夢，別妄想老天爺眷顧。

事後警方也將失竊贓車尋獲，並通知失主認領；警詢後，也將蔡男依竊盜罪嫌移送偵辦。

56歲蔡姓男子連續犯下兩起機車竊案，遭警逮捕後，還辯稱，騎錯機車。記者陳弘逸／翻攝
56歲蔡姓男子連續犯下兩起機車竊案，遭警逮捕後，還辯稱，騎錯機車。記者陳弘逸／翻攝
56歲蔡姓男子連續犯下兩起機車竊案，遭警逮捕後，還辯稱，騎錯機車。記者陳弘逸／翻攝
56歲蔡姓男子連續犯下兩起機車竊案，遭警逮捕後，還辯稱，騎錯機車。記者陳弘逸／翻攝

彩券行 贓車 失主

延伸閱讀

男中一億元彩券大獎 拒絕跟家人分紅遭「斷絕關係」

財神來賀喜！2022年財運最旺生肖TOP5

財神駕到！ 2022七股鹽山巨型公仔金喜亮相

台鹽七股鹽山迎新年 巨型財神公仔亮相

相關新聞

疑見民眾堆棄雜物怕影響交通？ 男涉縱火罪嫌遭移送

高雄市大寮區一名37歲陳姓男子今晚見路邊有許多民眾準備丟棄的大型家具，覺得阻礙交通，疑直接點燃報紙縱火，造成自由路、文化...

萊爾富北區物流中心隔鄰工廠火警 消防局持續搶救中

新北市樹林區味王街今晚近10時發生鐵皮廠房火警，消防局動員大批人車趕往搶救，稍早火勢已經獲得控制，至少有4間工廠，共燃燒...

闖烏日登寺巷平交道 六旬男卡自強號車廂底身亡

473次自強號列車在今天晚間10時許，行經烏日區東線登寺巷平交道時，遇到一名男行人闖越平交道，駕駛發現時煞車，但仍將行人...

國道警方統計 未繫安全帶去年20人喪命

國道警方統計，去年高速公路全線有廿人因未繫安全帶喪命，約占總車禍死亡人數三成；全年警方取締未繫安全帶七萬多件，平均每天就...

男偷機車代步到彩券行想發財 沒遇上財神先遇警察

高雄楠梓近日傳出兩起機車竊案，失主報案後，警方鎖定56歲蔡姓男子，昨天在轄內一間彩券行外，發現失竊贓車，以及正在刮彩券的...

高雄大寮2小時內連續3起火警 警逮獲疑似縱火犯釐清中

高雄市大寮區自由路今晚間近7點傳有空地雜物起火，消防人員到場滅火過沒多久又傳距離不到1公里的文化路接連發生雜物起火延燒民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。