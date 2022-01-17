男偷機車代步到彩券行想發財 遇不到財神先遇警察

高雄楠梓近日傳出兩起機車竊案，失主報案後，警方鎖定56歲蔡姓男子，昨天在轄內一間彩券行外，發現失竊贓車，以及正在刮彩券的蔡男，當場上前逮人，他起初辯稱騎錯車後才改口承認，無奈彩券沒中，又被警抓，直呼倒楣。

楠梓警分局後勁派出所，1月1、2日分別接獲報案，指轄內R19楠梓科技產業園區捷運站附近，各有2輛機車遭竊；經調查，見蔡男身分、長相、身材等特徵與竊嫌相符，認為他涉嫌重大，通知他到案說明。

蔡男在警方通知後仍遲遲未到案，直到昨天下午2時許，警方巡邏時發現他騎著贓車出現在楠梓區後昌路一間彩券行，玩刮刮樂、簽彩券一待就是三小時，警見他步出彩券行，立即上前逮人。

據了解，蔡男本身無業，有多起竊盜前科，事後將偷來的機車任意棄置路邊，被逮時，他一度辯稱，是騎錯機車；還說，彩券沒中，又被警察抓，真的太倒楣。警聽聞後直搖頭，更訓斥他，平時不行好，只做發財夢，別妄想老天爺眷顧。