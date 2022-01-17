萊爾富北區物流中心隔鄰工廠火警 消防局持續搶救中

新北市樹林區味王街今晚近10時發生鐵皮廠房火警，消防局動員大批人車趕往搶救，稍早火勢已經獲得控制，至少有4間工廠，共燃燒約150坪面積，所幸沒有傳出人員傷亡，現場仍持續灌救中。

據了解，現場是超大型連棟式鐵皮廠房，分為A、B、C、D、E共5棟，再密密麻麻隔成數十個單位出租給不同的公司行號，整個區域其間還有中嘉數位及家和有線電視公司的客服中心、萊爾富超商北區物流中心。

最初傳出火警是B棟其中一間精密儀器工廠，消防隊獲報趕抵時已全面燃燒冒出大量火煙，且因為有擴大延燒之虞，消防局陸續調派70輛各式消防車、195人趕往搶救，幸好星期天晚上並未傳出人員受困。