闖烏日登寺巷平交道 六旬男卡自強號車廂底身亡

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

473次自強號列車在今天晚間10時許，行經烏日區東線登寺巷平交道時，遇到一名男行人闖越平交道，駕駛發現時煞車，但仍將行人撞到車廂底下，警、消獲報到場時，該名行人已當場死亡，鐵路警察局台中分局已查出死者是65歲的廖姓老翁，目前正通知家屬，配合明天檢察官相驗，釐清死因。

據查，473次的自強號在今天晚間10時25分，往南行駛至新烏日站與成功車站間的東線登寺巷平交道時，廖姓老翁（65歲）闖入平交道，遭自強號撞上後，當場死亡，廖被卡在車廂底下，當時車內有80名旅客，由台鐵接駁疏運。

根據警方調閱平交道的監視器，初步無發現外力介入，廖姓老翁身上有證件，無遺書，目前警方正在聯絡家屬，明天將報請檢察官相驗，釐清死因，現場仍由警方調查、蒐證中，尚未排除路況，台鐵以西線單線行車，並透過加強播音，告知旅客狀況。

台中市烏日區廖姓老翁今晚10時許，闖越烏日區東線登寺巷平交道，遭自強號撞上，當場死亡，廖被卡在車廂底下。圖／摘自記者爆料網
台中市烏日區廖姓老翁今晚10時許，闖越烏日區東線登寺巷平交道，遭自強號撞上，當場死亡，廖被卡在車廂底下。圖／摘自記者爆料網

自強號 車廂

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