闖烏日登寺巷平交道 六旬男卡自強號車廂底身亡

473次自強號列車在今天晚間10時許，行經烏日區東線登寺巷平交道時，遇到一名男行人闖越平交道，駕駛發現時煞車，但仍將行人撞到車廂底下，警、消獲報到場時，該名行人已當場死亡，鐵路警察局台中分局已查出死者是65歲的廖姓老翁，目前正通知家屬，配合明天檢察官相驗，釐清死因。

據查，473次的自強號在今天晚間10時25分，往南行駛至新烏日站與成功車站間的東線登寺巷平交道時，廖姓老翁（65歲）闖入平交道，遭自強號撞上後，當場死亡，廖被卡在車廂底下，當時車內有80名旅客，由台鐵接駁疏運。