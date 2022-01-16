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高雄大寮2小時內連續3起火警 警逮獲疑似縱火犯釐清中

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疑見民眾堆棄雜物怕影響交通？ 男涉縱火罪嫌遭移送

聯合報 / 記者陳玫伶／高雄即時報導

高雄市大寮區一名37歲陳姓男子今晚見路邊有許多民眾準備丟棄的大型家具，覺得阻礙交通，疑直接點燃報紙縱火，造成自由路、文化路晚間共發生3起火警，其中一起還延燒民宅及一旁汽車造成損失，警方事發後立即調閱監視器晚間8時許逮獲陳男，詢後依縱火罪送辦。

據了解，年關將近，民眾將家中不要的沙發、床墊放到外面，等候清潔人員前往清除時，陳男騎機車經過，他辯稱見民眾堆棄雜物，覺得會阻礙交通，直接放火想把這些雜物燒掉。

民眾發現起火立即通報警消前往處理，晚間6點57分、7點39分、7點48分分別在自由路與相隔不到一公里的文化路接連接獲通報，其中2處起火點位於空地旁，另1處起火點卻從雜物延燒到一旁汽車及3層樓頂樓加蓋透天厝，連屋內1樓的洗衣機、機車也被燒毀，還造成一家五口受困頂樓，消防人員於頂樓帶出4男1女受困民眾，幸好無人受傷不用送醫。

林園警分局員警現場訪查，有民眾指認嫌犯是一名帶著白色半罩安全帽的男子，點燃報紙的方式縱火後騎機車離去，警方立即擴大調閱監視器，鎖定陳男涉有重嫌，晚間8點20分至陳男家中拘提到案，陳男起初否認犯案，後續疑聽到差點害到人，才坦承是覺得會阻礙交通才放火，沒想到會波及民宅及他人車輛，警詢後依縱火罪移送高雄地檢署偵辦。

縱火 監視器

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