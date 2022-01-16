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高雄大寮2小時內連續3起火警 警逮獲疑似縱火犯釐清中
高雄市大寮區自由路今晚間近7點傳有空地雜物起火，消防人員到場滅火過沒多久又傳距離不到1公里的文化路接連發生雜物起火延燒民宅、空地雜物起火，消防人員疲於奔命，林園警分局晚間9時許逮獲一名可疑嫌犯，但男子否認犯案，警方持續釐清中。
據了解，年關將近，民眾將要回收的沙發、床墊等大型家具放在住家外等候清潔人員載運時，疑似有不明男子潑灑汽油縱火，接著在自由路、文化路接連發生3起火警，其中第2起火警還延燒進民宅內，一度造成一家五口受困頂樓，警消一面滅火一面救人，直到晚間8時許才完全滅火。
現場有民眾看到疑似潑灑汽油嫌犯，指證嫌犯是一名年齡20至30歲的男子，林園警分局迅速於晚間9時許逮獲可疑男子，但男子否認犯案，警方正持續釐清案情中。
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