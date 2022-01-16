台東金峰鄉晚間惡火 1名男子燒成焦屍

台東縣金峰鄉壢坵村一棟增建建築，今天晚近6時發生火警，消防隊到場火勢已一發不可收拾，詢問周邊鄰居都指「房內應該沒人」，消防隊約20分鐘內撲滅火勢，進門才發現1具焦屍，初步研判是該棟住戶林姓男子，起火原因、死者確切身分仍待警、消調查。

台東縣消防局表示，今天傍晚5點55分接獲報案，金峰鄉壢坵村一建築物失火，消防隊到場發現，該建築為林姓屋主在空地另增建的房子，火勢全面燃燒、現場煙霧瀰漫，立即詢問現場民眾屋內是否有人需要救援，附近民眾都表示平常沒有人在裡面，消防隊隨即布水線灌救，在20分鐘內將火撲熄。

消防員入內巡視火場時，突發現大門右手邊，有1具已經燒得面目全非的焦屍，立即通報家屬及員警到場，屋主到場依身形外觀及衣物初步研判，疑是年約28歲，精神狀況不佳林姓男子，但是林男為什麼在屋內，眾人都不知原因。