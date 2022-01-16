大寮民宅外雜物突然起火 不排除縱火

高雄市大寮區文化路一棟3層樓透天今天晚間近8點，放在一樓外的廢棄沙發、床墊等雜物突然起火，火勢迅速延燒進民宅內，一家5口受困屋內，只能往上逃生，高雄市消防局獲報出動8車18人前往搶救，迅速救出5人，20分鐘內滅火，無人受傷，不排除縱火。

據了解，大寮區文化路一棟3層樓頂樓加蓋透天厝疑因堆疊屋外的廢棄雜物起火才延燒屋內，消防人員獲報到場時民宅1樓已有濃煙冒出，透天厝頂樓傳出呼救聲，立即布水線搶救，並迅速至頂樓帶出5人，無人受傷不需送醫。

現場有目擊者表示，事發前疑似有一名2、30歲的陌生男子經過，過沒多久就發生火警，不排除縱火，警方目前正調閱監視器釐清起火原因。