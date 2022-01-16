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中山高台南麻豆轎車追撞2起火 7大1小幸運逃生

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中山高台南麻豆轎車追撞2起火 7大1小幸運逃生

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導

中山高速公路台南麻豆路段今天晚上發生追撞事故，2輛轎車前後撞擊起火全面燃燒，所幸車內共7名大人及1名小孩全幸運逃生未受傷，車禍原因正由國道警方深入釐清中。

這起車禍發生在晚上約5點57分，地點在南下301.5公里處內側車道，當時正值車流尖峰時刻，大量車流車速緩慢，一輛轎車疑未注意前方路況不慎追撞前方另輛轎車後，車頭及引擎蓋凹陷起火還延燒到前方撞及轎車，火勢凶猛迅速燃燒。所幸2車共7名大人及1名小孩都及時脫困，均幸未受傷，虛驚一場，不過車子已完全燃燒，包括下營、麻豆消分隊共3車7名消防隊員趕往迅速，晚上6點48分火勢撲滅。

國道四隊新營分隊案發後已派往釐清車禍原因並疏導交通，車流陸續恢復中。

中山高台南麻豆路段發生轎車追撞，2車起火成火海，車內乘客全幸運脫困。圖／讀者提供
中山高台南麻豆路段發生轎車追撞，2車起火成火海，車內乘客全幸運脫困。圖／讀者提供
中山高台南麻豆路段發生轎車追撞，2車起火 ，車內乘客全幸運脫困。圖／讀者提供
中山高台南麻豆路段發生轎車追撞，2車起火 ，車內乘客全幸運脫困。圖／讀者提供

車禍 國道

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