鐵線是牠偷的 高雄高壓電塔驚見3喜鵲鳥窩

高雄市三民區一座40公尺高、已沒有運作的高壓電塔近期進行油漆燈飾工程，有工程人員本月12日爬上塔，卻發現有3個喜鵲鳥窩，由廢棄鐵線、竹架等人工廢棄物製成直徑30至40公分的喜鵲鳥窩，工程人員小心「拆彈」耗費2天時間拆除，並分享至臉書，引起鳥友熱議、轉貼。

工程人員發文指出，本月初接到這件工程案，原只是吊掛上塔進行油漆維護及檢視燈飾狀況，卻發現3個直徑各約30至40公分的喜鵲鳥窩，都是以鐵線緊緊纏繞而成，為方便工程施作只能先拆鳥窩，但鳥窩並不好拆，耗費2天時間才慢慢拆除，鐵線秤重竟達20公斤，上面沒有鳥蛋，猜測已被廢棄。

有鳥友看到工程人員發文也跟著轉傳，好奇留言，這個公園附近樹枝很多，不知為何喜鵲選擇以鐵線築巢，也有網友好奇喜鵲如何銜著有重量的鐵線飛上高塔，還有人笑稱「現抓到偷鐵線小偷」。

高雄市野鳥學會總幹事林昆海表示，喜鵲習性會撿1台尺半左右的樹枝至高處築巢，平時不易發現、觀察，因現代鳥群與人類生活在一起，也會撿一些人工的生活用品如衣架等參雜在樹枝內，如黃鸝會撿塑膠繩等，但看到這麼大量用鐵線製成的喜鵲鳥窩，的確是第一次。

林昆海說，樹枝、鐵線不易腐爛，喜鵲在繁殖季結束後，會重複利用同個鳥巢，或是在原本的巢旁另建新的，也可能是拆別人的家重複利用。他猜測，或許是附近有來源便利性高的材料，如工地拆除下來不要的東西等，才會形成以鐵線製成鳥巢的特殊景象。