男子陳屍超商！疑街友趴在用餐區突斷氣 警封鎖採證中

台北市松山區八德路一家超商，今天下午發現一名疑似街友的男子陳屍超商，男子今天中午還有購買泡麵、薑茶坐在用餐區食用，不料下午店員發現趴在桌面許久沒動靜，上前查看發現已斷氣，緊急報案，消防人員到場判定已死亡多時，無送醫急救，全案警方比對其身分，將依流程報請檢察官相驗。

據悉，死亡男子疑似為街友，已在此超商活動約3天，今天中午男子還有購買來一客泡麵和薑茶，坐在用餐區用餐，不料卻突然失去生命徵象，趴在桌子上，直到店員發現男子許久沒有動靜，上前查看發現斷氣，驚嚇報案。

警消獲報到場後，研判男子已經死亡多時，沒有送醫急救，現場拉起封鎖線採證採證。由於男子身上無外傷，身上無身分證件，目前已採集指紋，盼盡快比對身分，也調閱監視器釐清死亡原因，全案將報請台北地檢署檢察官相驗。