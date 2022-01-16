快訊

桃園新增8校預防性停課 中原大學、武陵高中也在其中

共用廁所染疫 東興國中生確診Ct值26全班居隔

鐵路警救援輕生女 遭鐵釘刺腳幸無大礙

聯合報 / 記者李隆揆／台北即時報導

鐵路警察局近日獲報，台鐵車輛行經中壢、埔心段，有1女逗留鐵軌意圖輕生，派員勸說卻遭鐵釘刺穿腳掌，所幸仍救下女子，傷員就醫並注射破傷風疫苗後也無大礙。

警方表示，鐵警局台北分局中壢派出所1月10日下午4時許接獲通報，鐵道基隆起71公里100公尺處（中壢、埔心段）有女子逗留，台鐵1207次區間車行經該路段發現女子後緊急煞停，幸未造成事故。

警方獲報後派員到場，該女情緒激動，有輕生念頭，且不讓男警靠近，警方遂派2名女警到場安撫女子，最後打消女子輕生念頭，才離開鐵軌。

其中，警員羅源俊趕赴現場時行走在鐵道旁，不慎遭鐵釘穿刺鞋底，左腳掌當場被刺傷，仍持續救援女子，直到返所後才自行包紮，赴診所注射破傷風疫苗，醫師診斷無大礙便返回工作崗位。

對此，鐵路警察局肯定現場員警執勤認真、積極救護態度，仍提醒員警，執勤時要以安全為首要考量，先保護好自身安全，才能守護民眾平安。

自殺，不能解決難題；求助，才是最好的路。求救請打1995 ( 要救救我 )

警方派2名女警到場安撫女子，最後打消女子輕生念頭，才離開鐵軌。記者李隆揆／翻攝
警方派2名女警到場安撫女子，最後打消女子輕生念頭，才離開鐵軌。記者李隆揆／翻攝
警方獲報後派員到場，該女情緒激動，有輕生念頭，且不讓男警靠近。記者李隆揆／翻攝
警方獲報後派員到場，該女情緒激動，有輕生念頭，且不讓男警靠近。記者李隆揆／翻攝

警察 台鐵

延伸閱讀

疫情變化民眾搶打第3劑 莫德納最受歡迎

北市1月17日至23日打完20萬人疫苗 回歸中央1922平台

澳網／不只小約拒打疫苗 職業球星表態反疫苗影響力惹議

澎湖縣民疫苗第三劑接種踴躍 施打率達1成

相關新聞

影／蒙古籍貨輪擱淺10天終脫困 16名船員獲救

蒙古籍廣福9號貨輪日前行經彰化風場航道，因主機故障漂流，友船拖至台中港外錨泊區下錨檢修，受到巨大風浪襲捲，本月6日因強風...

影／華航747貨機起飛引擎冒火光 已安全落地進行檢查

華航貨機CI-5240於今天上午11點45由桃園機場起飛，該貨機預計飛往美國安克拉治，但有消息指出，該架貨機起飛時引擎就...

鐵線是牠偷的 高雄高壓電塔驚見3喜鵲鳥窩

高雄市三民區一座40公尺高、已沒有運作的高壓電塔近期進行油漆燈飾工程，有工程人員本月12日爬上塔，卻發現有3個喜鵲鳥窩，...

致佳科技新竹工業區發生火災 波及錸德廠房外側風管

新竹工業區致佳科技昨（15）日晚間9時許發生火警，竹縣消防局出動33車78人前往搶救，廠房3層樓建物築全面燒燃，損失相當...

母親遺愛 女兒代捐ALS型自動呼吸器等設備給宜蘭消防局

宜蘭冬山消防分隊去年7月將一名趴在排水溝的婦人救起送醫，雖搶救7天不治，婦人的女兒賴雅怡為感謝消防單位救助，今天捐贈一批...

守望警車前比「YA」戲鬧 警不理他卻遭誤解在睡覺

高雄市苓雅分局三多路派出所，昨天凌晨在大順三路執行KTV守望勤務，卻被網友稱員警在車上「睡覺」，在警車旁戲鬧後拍片上傳社...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。