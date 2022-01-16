鐵路警救援輕生女 遭鐵釘刺腳幸無大礙

鐵路警察局近日獲報，台鐵車輛行經中壢、埔心段，有1女逗留鐵軌意圖輕生，派員勸說卻遭鐵釘刺穿腳掌，所幸仍救下女子，傷員就醫並注射破傷風疫苗後也無大礙。

警方表示，鐵警局台北分局中壢派出所1月10日下午4時許接獲通報，鐵道基隆起71公里100公尺處（中壢、埔心段）有女子逗留，台鐵1207次區間車行經該路段發現女子後緊急煞停，幸未造成事故。

警方獲報後派員到場，該女情緒激動，有輕生念頭，且不讓男警靠近，警方遂派2名女警到場安撫女子，最後打消女子輕生念頭，才離開鐵軌。

其中，警員羅源俊趕赴現場時行走在鐵道旁，不慎遭鐵釘穿刺鞋底，左腳掌當場被刺傷，仍持續救援女子，直到返所後才自行包紮，赴診所注射破傷風疫苗，醫師診斷無大礙便返回工作崗位。

對此，鐵路警察局肯定現場員警執勤認真、積極救護態度，仍提醒員警，執勤時要以安全為首要考量，先保護好自身安全，才能守護民眾平安。