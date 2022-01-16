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母親遺愛 女兒代捐ALS型自動呼吸器等設備給宜蘭消防局

聯合報 / 記者戴永華／宜蘭即時報導

宜蘭冬山消防分隊去年7月將一名趴在排水溝的婦人救起送醫，雖搶救7天不治，婦人的女兒賴雅怡為感謝消防單位救助，今天捐贈一批急救器材給縣消防局，其中自動傳輸呼吸器（ALS型)更是宜蘭第一台，具有CPR強制給氧模式，可以讓救護員更多時間執行其他救護，提升對傷者病患的救護效能。

縣消防局表示，去年7月10日消防局救災救護指揮中心接獲外送員報案，表示在冬山路二段附近聊天，看到有老婦人坐於排水溝旁，不久後回頭竟未看到老婦人，到排水溝查看老婦人已趴於水面，趕緊打119報案求救。

救災救護指揮中心隨即派遣冬山分隊救護車及小型水箱車出勤，由救護員李逸鎮、林珮吟、陳長昇及救助手陳佳敬前往搶救，將患者緊急救護處置後送往博愛醫院，老婦人在醫院搶救後轉加護病房，但是7天後不幸離世。

婦人的女兒賴雅怡女士為紀念母親，感謝消防員救護辛勞，今天在宜蘭縣政府消防局第二大隊冬山消防分隊辦理捐贈，由第二大隊大隊長林文雄代表受贈。

這些器材將配置於冬山消防分隊，總經費19萬8500元，其中自動傳輸呼吸器（ALS型)為全宜蘭縣第一具，單價18萬元，具有CPR強制給氧模式，可提供救護員更多時間執行其他救護處置，大大減少救護員負擔；另外病患如果有自主呼吸時，機器會立即停止給氧功能，不會造成肺功能傷害而影響病患復甦後肺泡傷害。

消防局長徐松奕表示，宜蘭去年執行無生命徵象患者共517件，康復出院24人，急救成功率比109年18.47%提升至21.66%。這次捐贈的自動傳輸呼吸器（ALS型)即是使用於無生命徵象患者，使救護員有時間執行更多處置，感謝賴雅怡女士捐贈，期望自動傳輸呼吸器加入，可再提升康復出院比例，造福更多家庭。

賴雅怡為紀念母親，今天今天捐贈一批急救器材給縣消防局，其中自動傳輸呼吸器（ALS型)更是宜蘭第一台，可大幅提高救護效能。圖／縣消防局提供
賴雅怡為紀念母親，今天今天捐贈一批急救器材給縣消防局，其中自動傳輸呼吸器（ALS型)更是宜蘭第一台，可大幅提高救護效能。圖／縣消防局提供
賴雅怡為紀念母親，今天今天捐贈一批急救器材給縣消防局，其中自動傳輸呼吸器（ALS型)更是宜蘭第一台，可大幅提高救護效能。圖／縣消防局提供
賴雅怡為紀念母親，今天今天捐贈一批急救器材給縣消防局，其中自動傳輸呼吸器（ALS型)更是宜蘭第一台，可大幅提高救護效能。圖／縣消防局提供
賴雅怡為紀念母親，今天今天捐贈一批急救器材給縣消防局，其中自動傳輸呼吸器（ALS型)更是宜蘭第一台，可大幅提高救護效能。圖／縣消防局提供
賴雅怡為紀念母親，今天今天捐贈一批急救器材給縣消防局，其中自動傳輸呼吸器（ALS型)更是宜蘭第一台，可大幅提高救護效能。圖／縣消防局提供

救護員 宜蘭 患者

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