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守望警車前比「YA」戲鬧 警不理他卻遭誤解在睡覺

聯合報 / 記者張議晨／高雄即時報導

高雄市苓雅分局三多路派出所，昨天凌晨在大順三路執行KTV守望勤務，卻被網友稱員警在車上「睡覺」，在警車旁戲鬧後拍片上傳社群平台，遭疑影響警譽，但也有網友質疑拍攝者心態可議。警方獲報後今啟動調查，執勤員警否認打瞌睡，督察體系正釐清網友指控。

苓雅警方根據轄區治安熱點，昨凌晨派員到轄區KTV守望，根據勤務規定，守望為2小時一班，第二小時前30分鐘可在車內執勤。

昨天凌晨有網友發現守望員警坐在車內，走到駕駛旁戲鬧，再由另名友人拍片紀錄，執勤員警並未制止，卻反遭對方將畫面上傳社群平台，點名員警趁執勤睡覺，還大膽在車旁比「YA」，有網友對影片內容不以為意，反批拍攝者「什麼心態？很好玩嗎？」

警方獲報後展開調查，執勤員警否認在車上打瞌睡，今分局督察組多次檢視影片，暫無法釐清車內狀況，全案正調閱行車記錄器調查中。

至於車內員警未制止網友部分，警方表示，因網友是在警車旁錄影，並沒有違法行為，不符合盤查要件，且員警當時是依法執行公務，並沒有權力制止民眾錄影。

網友在守望警車前戲鬧，還將影片放上網控員警在睡覺，引起正反討論。圖／取自社群平台
網友在守望警車前戲鬧，還將影片放上網控員警在睡覺，引起正反討論。圖／取自社群平台

行車記錄器 高雄市

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