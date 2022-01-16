夜衝北宜「飄移」過彎失控撞對車 4車擠一塊車道全堵

40歲陳姓男子昨天凌晨1點多，相約2名友人開車夜衝宜蘭，由陳男領跑，行經台9線42.9k時，他過彎時疑車速過快、失控橫越雙黃線，直接撞上對向轎車，雙方車頭全毀，後方2名友人轎車也反應不及、跟著追撞，4輛轎車就這樣橫躺在大馬路上，車道全堵塞。

警、消獲報趕抵，救護人員觀察，並無人員受傷需送醫。警方對4車駕駛酒測，酒測值均為零；據悉，陳男坦承原本想飄移過彎，但車速過快不慎失控肇事，願意負擔大部分車禍責任。