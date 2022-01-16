高雄員警疑守望時在警車上睡覺 警方將釐清查處

高雄一名男子在社群媒體上傳影片，稱看到員警凌晨執勤時在警車上睡覺。警方表示，此員警當時在執行守望勤務，依規定可在車內執行，但將釐清是否有睡著、違反勤務規定情況。

高雄一名年輕男子在社群媒體上傳影片，稱看到員警凌晨執勤時在警車上睡覺。影片中警車停靠路邊、亮著警示燈，員警坐在駕駛座上；男子整個人倚靠在駕駛座窗邊，對著鏡頭比YA，還看了一下員警才離開車旁，但片中車上員警並未對男子行為有所反應。

高雄市政府警察局苓雅分局今天回應媒體詢問表示，這名員警隸屬三多路派出所，因應轄區治安需求，在15日凌晨於大順三路某KTV前執行治安熱區守望勤務。

警方說明，依苓雅分局內部規定，定點守望勤務規定為執行每2小時，於第2小時前30分鐘可於車內執行守望，但有突發事故仍須即時處置。

至於網友指稱員警在車內睡覺、疑似違反勤務規定，警方說，由於影片拍攝畫面無法清楚得知員警是否在車內睡覺，已聯繫網友說明，並將由督察組進一步釐清相關細節、進行查處。

不過也有網友為警察說話，表示第一線警消執勤時長期處在緊繃狀態，相當辛苦，希望民眾能多給員警一些鼓勵、支持、關心及尊重。