詐欺車手首度收款就被逮 警公園埋伏火速抓人

26歲沒工作的陳姓男子，第一次當詐欺車手就被逮，今年1月13日下午，涉嫌依集團指示到北市松山區新東公園，拿取被害人交付的現金70萬元，幸好被害人向警方求證驚覺受騙，並與警方聯手後如期赴約，警方火速逮捕陳男，全案依詐欺現行犯移送法辦。

警方指出，今年1月13日獲報假檢警詐騙案，詐騙集團以「民眾健保卡遭冒用，涉嫌刑案必須監管帳戶」為由，誘騙被害人依指示交款，被害人在中午12時許，誤信詐信集團說詞先交付82萬元，付款後擔心害怕涉及刑案，會入監服刑，向松山分局三民派出所求證，才發現這是詐騙集團騙局。

詐騙集團食髓知味，下午1時許再度行騙，要求再支付70萬元。警方將計就計與被害人聯手，依照詐騙集團指示，被害人前往松山區新東街20巷新東公園交款，警方則現地埋伏，當車手如期赴約收下70萬元後，警方隨其追上前壓制逮捕。

警方問車手，上手是誰？你是詐騙集團嗎？誰指使你？陳男狡辯否認說，「不認識對方，不知道包包內是什麼物品。」警方隨即說，「你已經收受贓款，依照詐欺現行犯逮捕你」，全案依詐欺罪嫌送辦，並溯源追緝詐欺集團。