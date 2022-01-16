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花蓮3搜救犬新亮相 預計年底取得中級認證

聯合報 / 記者王思慧／花蓮即時報導

花蓮縣消防局今天舉辦「119消防節慶祝活動」，展現搜救訓練的成果，其中最受矚目的是新亮相3隻搜救犬，分別是2隻拉布拉多犬與1隻傑克羅素㹴犬，儘管還在培訓中，仍穩定完成救援演練。未來通過國際認證後，將加入搜救任務，提升救災量能。

歷經花蓮0206大地震與0402台鐵太魯閣號事故後，消防局積極培訓特種搜救隊，除了40名特種搜救隊員外，去年開始訓練3隻搜救犬。今天在領犬員的指示下，前進大樓裡演練搜救，藉由犬隻的靈敏與身形優勢，找到生還者。而可愛萌犬吸引不少大小朋友，紛紛拿起手機拍照，狗狗們也熱情搖尾巴回應。

搜救犬小組長曾景麟表示，去年剛領到狗時，先花2、3個月培養彼此的感情，不管去哪裡都會帶著牠，並留意犬隻的健康，平時要訓練犬隻服從指令，進階會著重在災害現場的搜索，尤其是倒塌的瓦礫堆裡，要找出目標物。

曾景麟說，3隻搜救犬分別為1隻公的傑克羅素梗犬，名叫Wilson，7個月大，由民眾捐贈；拉布拉多犬1隻叫Fancy、1隻叫Hero，年齡平均1歲多，是1公1母，原先為緝毒犬培訓，後轉為搜救犬。今年3月牠們有機會參加初級的考試，若要真的出勤的話，必須至少要考過中級，預計在今年底考取中級認證。

災害搶救科長李龍聖表示，「國際搜救犬訓練暨認證」分為初、中、高級，由於花蓮特搜訓練基地還沒完工，目前3隻搜救犬委託竹山搜救犬基地訓練，完成訓練並取得國際認證後，將進入搜救隊配合相關工作，每年也會到高雄市搜救犬基地複訓。

除了搜救犬救災演練，消防局與空勤總隊合作，黑鷹直升機飛在半空中，執行空中吊掛及垂降作業；特搜人員挺入災難現場，用繩索垂掛救援。現場也大秀肌肉，展示各式消防車輛、山域、水救裝備等。

花蓮縣消防局今天舉辦「119消防節慶祝活動」，展現搜救訓練的成果。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局今天舉辦「119消防節慶祝活動」，展現搜救訓練的成果。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局新亮相3隻搜救犬，分別是2隻拉布拉多犬與1隻傑克羅素㹴犬，未來通過國際認證後，將加入搜救任務。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局新亮相3隻搜救犬，分別是2隻拉布拉多犬與1隻傑克羅素㹴犬，未來通過國際認證後，將加入搜救任務。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局今天展現搜救訓練的成果，特搜人員挺入災難現場，用繩索垂掛救援。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局今天展現搜救訓練的成果，特搜人員挺入災難現場，用繩索垂掛救援。記者王思慧／攝影
可愛的搜救犬吸引不少大小朋友，紛紛拿起手機拍照，狗狗們也熱情搖尾巴回應。記者王思慧／攝影
可愛的搜救犬吸引不少大小朋友，紛紛拿起手機拍照，狗狗們也熱情搖尾巴回應。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局與空勤總隊合作，黑鷹直升機飛在半空中，執行空中吊掛及垂降作業。記者王思慧／攝影
花蓮縣消防局與空勤總隊合作，黑鷹直升機飛在半空中，執行空中吊掛及垂降作業。記者王思慧／攝影

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