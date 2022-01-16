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影／就是不想繫安全帶！國道去年取締7萬多件 仍有20死

聯合報 / 記者林昭彰／新北即時報導

國內宣導乘車須繫安全帶多年，去年高速公路全線仍有20人因未繫安全帶死於車禍，約占總死亡人數的三成。且國道警方全年取締未繫安全帶高達7萬5085件，平均每天205件，顯示還是有很多人「鐵齒」不信邪。

國道公路警察局為此在臉書粉絲專頁貼出怵目驚心影片，直擊安全帶保命的車禍真實影像提醒用路人：「別人的過失極可能使你受害，當撞擊造成車輛瘋狂翻轉，也許唯有安全帶能夠降低傷害躲過死神」，引發網友熱烈迴響。

這起案例發生在去年11月21日晚上10時許，國道一號南向29.3公里三重路段，當時1輛國道紅斑馬未閃燈行駛巡邏中，突然有1輛黑色跑車超速從右側超車呼嘯而過。

警車才準備追上前查看，短短幾秒時間，由38歲張姓男子駕駛的黑色跑車，就在前方猛然往左切換車道時，追撞另1輛由43歲張姓男子駕駛的紅色轎車，2車均失控衝撞內側護欄，並造成被害轎車迴旋2圈又翻滾1圈才停下，幸好雙方駕駛及乘客均有依規定繫上安全帶，沒有嚴重傷亡。

被害張姓男子當時開車搭載妻小無辜挨撞，所幸孩子受到兒童安全座椅保護，但39歲許姓妻子腰椎受傷飽受驚嚇，至今仍持續看診精神科與復健科，並指控肇事張男疑為1名賽車手，消極面對肇責扔給律師處理。被害人已經提告。

國道公路警察局指出，警方用攔檢、拍照逕行舉發等方式，前年共取締未繫安全帶6萬4726件，去年取締則達到7萬5085件。但是前年國道全線有22人因未繫安全帶死於車禍，去年則有20人死亡，占總死亡人數約28.6%。統計資料顯示，即使去年告發增加1萬0359件，死亡人數僅僅減少2人。

尤其年關將近國道車流量大，今年元月份高速公路幾次嚴重車禍，又有數人因未繫安全帶被拋出車外喪命。

國道警方再度呼籲，紅斑馬一直努力宣導與取締，目的是希望減少傷亡，希望大家養成好習慣，上車第一件事，無論駕駛或乘客都應繫好安全帶。

且應遵守行車秩序，依速限行車，保持足夠安全距離、不任意變換車道，以免發生事故，除了危及本身安全也會造成其他用路人危害。

紅色轎車無端被後方疑似超速、不當變換車道的跑車追撞。記者林昭彰／翻攝
紅色轎車無端被後方疑似超速、不當變換車道的跑車追撞。記者林昭彰／翻攝
黑色轎車疑似超速、不當變換車道追撞前車，自己也嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝
黑色轎車疑似超速、不當變換車道追撞前車，自己也嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝
紅色轎車無端被後方跑車追撞，迴旋、翻滾3圈嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝
紅色轎車無端被後方跑車追撞，迴旋、翻滾3圈嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝
無端被後方追撞的轎車駕駛，因有繫安全帶保命，頸部留下勒痕。記者林昭彰／翻攝
無端被後方追撞的轎車駕駛，因有繫安全帶保命，頸部留下勒痕。記者林昭彰／翻攝
黑色轎車疑似超速、不當變換車道追撞前車，自己也嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝
黑色轎車疑似超速、不當變換車道追撞前車，自己也嚴重損毀。記者林昭彰／翻攝

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