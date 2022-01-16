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林森北酒客不滿公車司機按喇叭 激動衝上車理論

聯合報 / 記者蕭雅娟／台北即時報導

顏姓男子等4名酒客，昨天在台北市中山區林森北路上攔計程車，計程車擋住公車行駛方向，公車司機按喇叭示警，顏男等竟衝上公車激動地質疑司機行為。幸好，中山二派出所員警騎車巡邏見狀，立即喝令全身酒氣的男子們下車，現場未發生肢體衝突，公車司機未受傷不願追究。

今年1月15日早上7時許，32歲顏男、24歲蘇男、26歲蔣男、26歲簡男等4人疑似在林森北路喝酒，酒味濃厚，4人在林森北路410號前攔計程車準備離去，但計程車擋住公車行駛方向，公車司機鳴按喇叭示警，4人卻發火激動的衝上公車理論，質疑公車司機按喇叭行為。

警方指出，巡邏警員騎機車行經林森北路，發現一群男子衝上公車，向公車司機理論，隨即喝令男子們下車，控制現場，未釀肢體衝突。據了解，當時公車司機正要下班，開車回總站，車上沒有乘客，因按喇叭遭男子衝上車，幸好警方見狀隨即阻止衝突。

警方指出，公車司機沒受傷不願追究，提醒年輕人「喝酒不要喝成這樣...」警方登錄顏男等4名身分後，告誡酒後勿滋事，並讓其離開。中山分局呼籲，全民防疫期間，酒後勿滋事，若有任何違反情事將嚴正執法，絕不寬貸。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

顏姓男子等4人不滿公車司機按喇叭示警，激動的衝上公車理論。記者蕭雅娟／翻攝
顏姓男子等4人不滿公車司機按喇叭示警，激動的衝上公車理論。記者蕭雅娟／翻攝
公車司機不願追究，提醒年輕人喝酒適量。記者蕭雅娟／翻攝
公車司機不願追究，提醒年輕人喝酒適量。記者蕭雅娟／翻攝
顏姓男子等4人不滿公車司機按喇叭示警，激動的衝上公車理論，警方見狀命其下車。記者蕭雅娟／翻攝
顏姓男子等4人不滿公車司機按喇叭示警，激動的衝上公車理論，警方見狀命其下車。記者蕭雅娟／翻攝

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