影／蒙古籍貨輪擱淺10天終脫困 16名船員獲救

蒙古籍廣福9號貨輪日前行經彰化風場航道，因主機故障漂流，友船拖至台中港外錨泊區下錨檢修，受到巨大風浪襲捲，本月6日因強風發生流錨往南漂流到彰化伸港外海淺灘擱淺，受困10天，昨天出動兩艘施船拖救，貨輪終於脫困，船上16名船員也獲救，航港局正調查擱淺原因中。

台中港務分公司表示，總噸位2988噸級的廣福9號貨輪，本月5日航行經彰化離岸風力發電風場航道，主機故障在海上漂流，友船拖至台中港外錨泊區下錨檢修，隔天卻受到巨大風浪襲捲發生流錨，船隻在強風吹襲下往南漂流，貨輪緊急向台中港務分公司航管中心信求助，當天拖船拖救沒成功。

貨輪被漂流至彰化伸港外海淺灘處擱淺，海巡署台中海巡隊接獲通報出動巡防艇前往，船長告知，船上16名船員沒有立即危險，船員留守船上等候拖救，巡防艇在旁戒護，航港局中部航務中心發佈航船布告，通知行經附近船舶注意安全，以免發生碰撞。