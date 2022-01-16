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影／蒙古籍貨輪擱淺10天終脫困 16名船員獲救

聯合報 / 記者游振昇／台中即時報導

蒙古籍廣福9號貨輪日前行經彰化風場航道，因主機故障漂流，友船拖至台中港外錨泊區下錨檢修，受到巨大風浪襲捲，本月6日因強風發生流錨往南漂流到彰化伸港外海淺灘擱淺，受困10天，昨天出動兩艘施船拖救，貨輪終於脫困，船上16名船員也獲救，航港局正調查擱淺原因中。

台中港務分公司表示，總噸位2988噸級的廣福9號貨輪，本月5日航行經彰化離岸風力發電風場航道，主機故障在海上漂流，友船拖至台中港外錨泊區下錨檢修，隔天卻受到巨大風浪襲捲發生流錨，船隻在強風吹襲下往南漂流，貨輪緊急向台中港務分公司航管中心信求助，當天拖船拖救沒成功。

貨輪被漂流至彰化伸港外海淺灘處擱淺，海巡署台中海巡隊接獲通報出動巡防艇前往，船長告知，船上16名船員沒有立即危險，船員留守船上等候拖救，巡防艇在旁戒護，航港局中部航務中心發佈航船布告，通知行經附近船舶注意安全，以免發生碰撞。

貨輪擱淺在彰化伸港外海淺灘10天，昨天風浪減弱，該輪船體無位移及傾斜情形，大漢海事工程公司昨天利用高潮時，派遣大瀚711及永康626號兩艘拖船拖救，並拖往馬祖東引島附近轉交船東拖回大陸維修。

蒙古籍廣福9號貨輪在彰化伸港外海淺灘擱淺10天，昨天終於脫困。圖／民眾提供
蒙古籍廣福9號貨輪在彰化伸港外海淺灘擱淺10天，昨天終於脫困。圖／民眾提供
蒙古籍廣福9號貨輪在彰化伸港外海淺灘擱淺10天，昨天終於脫困。圖／民眾提供
蒙古籍廣福9號貨輪在彰化伸港外海淺灘擱淺10天，昨天終於脫困。圖／民眾提供

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