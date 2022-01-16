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貨車門沒關起貪念 桃園男偷走近9萬元裝沒事警怒斥

聯合報 / 記者楊湛華／桃園即時報導

桃園市一名男子昨天下午路經臨停路邊貨車，起貪念將車內的包包偷走，由於裝有近9萬元貨款，讓司機心急如焚，但他被警方找到後卻喝著飲料、態度一派輕鬆，交代身上鉅款來源時也說詞反覆，讓員警忍不住斥「說謊又暗槓有意思嗎」，追問到他啞口無言，全案依竊盜罪嫌移送法辦。

桃園警分局指出，昨天下午3時許，龍安派出所接獲一位貨車司機報案，表示自己在桃園區吉昌街戶政事務所附近下車送貨，回到車上發現背包被偷了，裡面裝有9萬餘元現金、信用卡及送貨單等重要物品，讓他心急如焚。

員警受理報案後，立即調閱周邊監視器畫面，發現一名男子經過貨車，打開門探身進去，不到5秒便拿著包包離去，馬上鎖定他的特徵及逃逸路線，下午5時許循線在金門二街延平公園一帶找到正悠閒喝著飲料的賴姓男子（57歲），馬上出示相關畫面。

賴男不否認自己拿走包包，卻聲稱拿到時裡面沒有錢，自己身上背的包包內裝了約6萬8000元，是因為自己剛領完錢。

員警起疑，追問賴男在何處領錢、有無單據；他先說自己身上既沒提款卡也沒存摺，接著又改口稱是老闆發薪水，但老闆人在台中，聯絡方式也交代不清，態度反覆讓員警都聽不下去，怒斥賴「說謊又暗槓人家的錢，這樣有意思嗎？」頓時讓他啞口無言。

警方隨後在賴男陪同下，在失竊地點附近草叢中找到司機的背包，貨單、信用卡都還在，但剩下尚未尋獲的2萬1000元現金不在裡面，去向有待後續調查，全案警詢後依竊盜罪嫌將賴男移送桃園地檢署偵辦。

警方提醒，年關將近，民眾可能有提領大筆款項需求，隨身攜帶的重要財物下車時切勿放置車上，應隨身妥善保管，以免讓竊賊有可乘之機，避免財物損失。

賴男偷走貨車上的包包，全程都被監視器錄下。記者楊湛華／翻攝
賴男偷走貨車上的包包，全程都被監視器錄下。記者楊湛華／翻攝
賴男被警方發現時，正在喝飲料，態度一派輕鬆。記者楊湛華／翻攝
賴男被警方發現時，正在喝飲料，態度一派輕鬆。記者楊湛華／翻攝
賴男將贓款6萬8000元帶在身上，又無法交代來源，被員警一眼識破。記者楊湛華／翻攝
賴男將贓款6萬8000元帶在身上，又無法交代來源，被員警一眼識破。記者楊湛華／翻攝
賴男將竊來的包包棄置在草叢中。記者楊湛華／翻攝
賴男將竊來的包包棄置在草叢中。記者楊湛華／翻攝

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