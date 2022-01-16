安平觀夕平台再傳改裝車噪音 南警1晚取締12件違規

台南市安平觀夕平台昨天深夜傳出青少年聚集，民眾檢舉改裝車噪音擾人，市警四分局接獲通報後，立即啟動快打派遺警網至現場查處，共計取締包含酒駕、排氣管改裝、闖紅燈、車輛違停等共12件。

「有車輛噪音吵人！」昨天深夜11點多，民眾報案，觀夕平台有車輛噪音問題，警方說，由於案發地點屬觀光旅遊夜遊著名景點，過去長期與當地居民培養良好默契，發現可疑即會向警方反應，尤其許多青少年易相互結伴四處遊蕩，加上不乏車輛代步工具多為重型機車改裝排氣管、超速行駛等行為，會立即通報反映警方處理。

另有關網路流傳影片內機車疑似噪音過大部分，警方說，尾隨該車輛並實施攔停後，檢視該機車外觀並未有改裝情形，勸導後請其離去。