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安平觀夕平台再傳改裝車噪音 南警1晚取締12件違規

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

台南市安平觀夕平台昨天深夜傳出青少年聚集，民眾檢舉改裝車噪音擾人，市警四分局接獲通報後，立即啟動快打派遺警網至現場查處，共計取締包含酒駕、排氣管改裝、闖紅燈、車輛違停等共12件。

「有車輛噪音吵人！」昨天深夜11點多，民眾報案，觀夕平台有車輛噪音問題，警方說，由於案發地點屬觀光旅遊夜遊著名景點，過去長期與當地居民培養良好默契，發現可疑即會向警方反應，尤其許多青少年易相互結伴四處遊蕩，加上不乏車輛代步工具多為重型機車改裝排氣管、超速行駛等行為，會立即通報反映警方處理。

另有關網路流傳影片內機車疑似噪音過大部分，警方說，尾隨該車輛並實施攔停後，檢視該機車外觀並未有改裝情形，勸導後請其離去。

台南市警四分局長甘炎民說，汽機車改裝排氣管引起環境噪音令人反感，影響社區秩序安寧，請車主切勿任意改裝車輛排氣管；警方於每周五、六及日已規畫相關專案勤務，在觀夕平臺、永華路二段、健康路三段及億載金城周邊道路強化改裝車輛及危險駕車」稽查取締，去迄今經已報請環保、監理機關召回檢驗計893件。

台南安平觀夕平台，昨晚又傳出有人騎機車發出噪音，警方接獲檢舉到場取締。翻攝自／社會事臉書社團
台南安平觀夕平台，昨晚又傳出有人騎機車發出噪音，警方接獲檢舉到場取締。翻攝自／社會事臉書社團
警方在安平觀夕平台加強取締機車噪音。記者黃宣翰／翻攝
警方在安平觀夕平台加強取締機車噪音。記者黃宣翰／翻攝

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