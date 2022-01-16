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影／台中粗心駕駛撞保時捷屁股 維修恐將噴掉50萬
台中市王姓男子昨天下午駕駛租來的保時捷「帕美拉」，在台74線下朝馬路匝道，準備前往市區，遭後方許姓男子駕駛的Toyota轎車追撞，造成保時捷右後車尾凹陷、右後輪受損，車商估計，發生維修費用至少50萬元以上。肇事駕駛並無酒駕，說因太陽眩目，看不清前方才肇禍。
中華民國汽車鑑價協會副理事長黃健泰說，根據車禍的照片初步評估，該輛被追撞的500萬的保時捷帕美拉（Panamera）新車要價約500、600萬間，而該車的車尾、輪胎都有受損，估計軸心要換掉，維修費用上看50萬。
黃健泰說，另發生車禍之後，還有因事故的折舊，計算方式是以現車車價估算，依車禍損傷程度，折舊從5％至30％都有，此起事故的話，該輛保時捷至少車價折舊10％。
據查，王姓男子（49歲）在昨天下午4時許，駕駛租賃的保時捷帕美拉（Panamera）沿台74線快速道路，要下朝馬路匝道，王當時在匝道等著紅綠燈，準備進入市區，未料後方由許姓男子（23歲）駕駛的豐田轎車，突然後後方猛撞，撞擊王車的車尾，衝擊力道大，許車後輪一度因衝擊力騰空，王車的右後車尾、車輪變形。
警方獲報到場，雙方都無酒駕情事，許辯稱，因前方太陽眩光，看不清車前狀況，才會撞上。全案初判是許沒有注意車前狀況才釀禍，王則是暫時查無肇事原因，全案將移請台中市交通大隊事故組分析肇事原因，整起車禍無人受傷。
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