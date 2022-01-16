快訊

「她並非首個目標」 40歲華裔女被遊民推下月台捲入車下亡

再+4人…桃園今至少新增9人確診 西堤這張桌2組客人確診

救援小英雄出動 台南親子參加消防體驗活動

聯合報 / 記者黃宣翰／台南即時報導

為擴大宣導119消防節，台南市消防局今天上午9點起，在防災教育館後方廣場辦理「呼叫~救援小英雄，出動」消防體驗活動，吸引許多親子一起參加闖關，分別搭乘雲梯車、模型消防車或是坐上消防機車，開心拍照留念。

年關將至時序漸冷、天乾物燥，使用火源機會增加，為防範火災意外事故發生，提醒民眾對火災災害預防重視，台南市消防局辦理消防體驗活動拉近與民眾關係。

活動邀請卡通主角羅伊、安寶擔任活動代言人，內容包含消防闖關體驗、親子趣味競賽、表演活動、消防英雄頒獎典禮及摸彩送好禮。現場提供消防體驗及器材展示介紹，並搭配轄區機關團體創意宣導表演，以多元、活潑、趣味性的宣導等方式展現，達寓教於樂。

此外，消防局防災教育館開放許多館內設施，如地震體驗屋、水兵橫渡體驗、暴風雨體驗室等。藉由動體驗，提升災害預防觀念及火災發生初期搶救應變能力。

台南市長黃偉哲表示，時值歲末寒冬之際，用火用電機會增加，為減少災害發生，使市民學習如何自救救人，透過活動提升市民防火、防災及避難逃生等基本應變能力，以保障市民生命財產安全，建構安全大台南優質的居住環境。

小朋友參加台南市消防體驗活動，開心地坐上模型消防車。記者黃宣翰／攝影
小朋友參加台南市消防體驗活動，開心地坐上模型消防車。記者黃宣翰／攝影
親子參加台南市消防體驗活動，搭上雲梯車合照。 記者黃宣翰／攝影
親子參加台南市消防體驗活動，搭上雲梯車合照。 記者黃宣翰／攝影
小朋友參加台南市消防體驗活動，開心地坐上消防機車比讚。記者黃宣翰／攝影
小朋友參加台南市消防體驗活動，開心地坐上消防機車比讚。記者黃宣翰／攝影

台南 火災 親子

延伸閱讀

湖口工業區致佳科技大火撲滅 廠房燒毀有崩塌可能

比照高科技產業 彰化消防人員最快6月起勤2休2

宜蘭119消防節宣導活動 萌娃變身消防員出任務

嘉義縣119消防節表揚大會 授旗成立民雄專責救護隊

相關新聞

湖口工業區致佳科技大火撲滅 廠房燒毀有崩塌可能

致佳科技昨晚發生大火，火勢持續到今晨才被撲滅，因內部堆放大量化學溶劑，因此消防局昨晚就派化學災害處理車到場，目前沒有化學...

基隆安裝第3套科技執法設備 鎖定愛一路違規左轉車輛

基隆市愛一路汽車駕駛人從中正高架橋下違規左轉，引發交通事故件數增加。市警局在愛一路、仁二路口裝設科技執法設備，即日起宣導...

影／手刀來搶！中警2款獨家虎年口罩 今起發放1300份

台中市第一警分局因應虎年來臨，找來局內擅長繪畫、曾獲警政署頒獎肯定的警員李冠鼐，獨家設計兩款虎年口罩，一紅、一藍，提供給...

影／轉運站前偷學生高級安全帽 慣竊經營二手攤自銷贓

台中市西屯區統聯轉運站在去年底，發生多起學生的安全帽遭竊的案件，警方調查2個月後，鎖定有前科的六旬何姓老翁涉案，13日持...

他開鋼珠瓦斯槍射破貨車玻璃 辯稱打野鳥法官不信

黃姓男子在台南市新營開元路，持瓦斯槍連發射擊14發銅彈，造成停在工廠門口前小貨車擋風玻璃出現裂痕，黃雖辯稱是要打野鳥，但...

湖口致佳科技傳火警 大火照亮夜空濃煙竄天際

位於新竹縣湖口鄉的致佳科技股份有限公司，今晚9時許傳出火警，現場火勢猛烈，濃煙直竄天際，警消獲報前往處理中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。