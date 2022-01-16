救援小英雄出動 台南親子參加消防體驗活動

為擴大宣導119消防節，台南市消防局今天上午9點起，在防災教育館後方廣場辦理「呼叫~救援小英雄，出動」消防體驗活動，吸引許多親子一起參加闖關，分別搭乘雲梯車、模型消防車或是坐上消防機車，開心拍照留念。

年關將至時序漸冷、天乾物燥，使用火源機會增加，為防範火災意外事故發生，提醒民眾對火災災害預防重視，台南市消防局辦理消防體驗活動拉近與民眾關係。

活動邀請卡通主角羅伊、安寶擔任活動代言人，內容包含消防闖關體驗、親子趣味競賽、表演活動、消防英雄頒獎典禮及摸彩送好禮。現場提供消防體驗及器材展示介紹，並搭配轄區機關團體創意宣導表演，以多元、活潑、趣味性的宣導等方式展現，達寓教於樂。

此外，消防局防災教育館開放許多館內設施，如地震體驗屋、水兵橫渡體驗、暴風雨體驗室等。藉由動體驗，提升災害預防觀念及火災發生初期搶救應變能力。