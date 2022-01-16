北市4男酒後擋道 公車駕駛按喇叭示警反被嗆聲

北市警方昨天巡邏發現有4名男子在公車上和駕駛起爭執，立即上前處理，經查4男因酒後攔乘計程車擋道，不滿公車駕駛按喇叭示警，一時情緒激動才上公車和駕駛理論。

台北市警察局中山分局今天舉行記者會，中山二派出所副所長陳明全表示，員警昨天上午7時28分許執行巡邏勤務時，於林森北路上發現有數男上公車和駕駛發生爭吵糾紛，立即上前控制現場。

據警方調查了解，32歲顏男、24歲蘇男、26歲蔣男及26歲簡男於酒後攔乘計程車，但因擋到1輛246路線公車的行駛方向，遭公車駕駛鳴按喇叭示警，4男情緒激動便上公車和駕駛理論，進而發生爭執。

由於公車駕駛表示並未受傷害和不追究，警方現場登錄4男身分資料並予以告誡。