湖口工業區致佳科技大火撲滅 廠房燒毀有崩塌可能

致佳科技昨晚發生大火，火勢持續到今晨才被撲滅，因內部堆放大量化學溶劑，因此消防局昨晚就派化學災害處理車到場，目前沒有化學物質外洩的情形，但廠房嚴重燒毀，有崩塌可能，無法派人入內調查起火原因，將直接以機具開挖。

新竹縣消防局表示，現場沒有人員受傷或受困，但火勢從昨晚9時許被通報後，陸續派了數十車次前往救災，現場3層廠房燃燒，火勢更直接燒穿廠房牆壁向外竄出，只能以水線不斷向內部灑水灌救。

火勢直到今晨3時許才獲控制，但因內部仍不斷冒出濃煙，有悶燒情形，因此消防人員仍持續灌救到天亮，上午6時許才告撲滅；目前起火原因仍不明，不過據悉廠房燒毀嚴重有倒塌可能，初步決定將以重機具開挖，鏟平廠房。