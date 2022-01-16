快訊

「她並非首個目標」 40歲華裔女被遊民推下月台捲入車下亡

再+4人…桃園今至少新增9人確診 西堤這張桌2組客人確診

聽新聞
test
0:00 / 0:00

湖口工業區致佳科技大火撲滅 廠房燒毀有崩塌可能

聯合報 / 記者巫鴻瑋／新竹即時報導

致佳科技昨晚發生大火，火勢持續到今晨才被撲滅，因內部堆放大量化學溶劑，因此消防局昨晚就派化學災害處理車到場，目前沒有化學物質外洩的情形，但廠房嚴重燒毀，有崩塌可能，無法派人入內調查起火原因，將直接以機具開挖。

新竹縣消防局表示，現場沒有人員受傷或受困，但火勢從昨晚9時許被通報後，陸續派了數十車次前往救災，現場3層廠房燃燒，火勢更直接燒穿廠房牆壁向外竄出，只能以水線不斷向內部灑水灌救。

火勢直到今晨3時許才獲控制，但因內部仍不斷冒出濃煙，有悶燒情形，因此消防人員仍持續灌救到天亮，上午6時許才告撲滅；目前起火原因仍不明，不過據悉廠房燒毀嚴重有倒塌可能，初步決定將以重機具開挖，鏟平廠房。

廠房內存放大量強酸、強鹼化學溶劑，因此不少民眾也擔心火災造成化學物質外洩，昨晚火警發生後更透過臉書、Line群呼籲親友鄰居緊閉門窗；環保局表示，現場周邊並無化學揮發物質異常的情況，不過仍將持續監測中。

致佳科技倉庫廠房嚴重燒毀，隨時有崩塌可能。圖／消防局提供
致佳科技倉庫廠房嚴重燒毀，隨時有崩塌可能。圖／消防局提供

延伸閱讀

湖口致佳科技傳火警 大火照亮夜空濃煙竄天際

日本男子稱遭職場霸凌 縱火燒物流倉庫

高雄鼓山區倉庫火警 消防員到場20分鐘撲滅

軍艦停泊基隆港失火冒煙消防馳援 海軍接力自行撲滅

相關新聞

湖口工業區致佳科技大火撲滅 廠房燒毀有崩塌可能

致佳科技昨晚發生大火，火勢持續到今晨才被撲滅，因內部堆放大量化學溶劑，因此消防局昨晚就派化學災害處理車到場，目前沒有化學...

基隆安裝第3套科技執法設備 鎖定愛一路違規左轉車輛

基隆市愛一路汽車駕駛人從中正高架橋下違規左轉，引發交通事故件數增加。市警局在愛一路、仁二路口裝設科技執法設備，即日起宣導...

影／手刀來搶！中警2款獨家虎年口罩 今起發放1300份

台中市第一警分局因應虎年來臨，找來局內擅長繪畫、曾獲警政署頒獎肯定的警員李冠鼐，獨家設計兩款虎年口罩，一紅、一藍，提供給...

影／轉運站前偷學生高級安全帽 慣竊經營二手攤自銷贓

台中市西屯區統聯轉運站在去年底，發生多起學生的安全帽遭竊的案件，警方調查2個月後，鎖定有前科的六旬何姓老翁涉案，13日持...

他開鋼珠瓦斯槍射破貨車玻璃 辯稱打野鳥法官不信

黃姓男子在台南市新營開元路，持瓦斯槍連發射擊14發銅彈，造成停在工廠門口前小貨車擋風玻璃出現裂痕，黃雖辯稱是要打野鳥，但...

湖口致佳科技傳火警 大火照亮夜空濃煙竄天際

位於新竹縣湖口鄉的致佳科技股份有限公司，今晚9時許傳出火警，現場火勢猛烈，濃煙直竄天際，警消獲報前往處理中。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。