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基隆安裝第3套科技執法設備 鎖定愛一路違規左轉車輛

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市愛一路汽車駕駛人從中正高架橋下違規左轉，引發交通事故件數增加。市警局在愛一路、仁二路口裝設科技執法設備，即日起宣導到31日，2月1日開始運用設備取締違規行為。這是基隆市第3套科技執法設備，第1套鎖定取締仁五路公車站牌違規停車，第2套取締大型車輛違規行駛中正高架橋。

市警局交通隊表示，分析近3年交通事故件數，發現愛一路、仁二路口有增加趨勢，平均每年超過70件，造成人命死傷及財物損失。愛一路往基隆港方向車輛在仁二路口禁止左、右轉，但仍有駕駛人在路口違規左轉中正高架橋下車道，易與直行車輛發生碰撞。

市警局去年底運用市府工程結餘款在愛一路、仁二路口裝設科技執法設備，今年1月6日公告並宣導，預計2月1日零時起啟用。道路交通管理處罰條例規定，在設有禁止左轉標誌路口左轉彎或迴轉，均處600元到1800元罰鍰。

基隆警方2019年底在仁五路公車停靠區域設置科技執法設備，系統偵測到車輛停靠公車停靠區，路旁電子看板會顯示禁停標誌及「開單舉發，請勿臨停」文字，提醒駕駛人駛離。停車超過1分鐘，自動蒐證傳送逕行舉發系統，依違規臨停處罰300元；停車超過3分鐘，舉發違停罰款900元到1200元。

中正高架橋2016年起禁止大貨車以上車輛行駛，過去員警攔檢耗費人力，且因違規駕駛人相互通報等因素增加執法難度，科技執法設備2020年2月1日啟用「一輛都不放過」，前10天就偵測到超過100件大車違規，直逼前一年以警力取締的全年總件數125件，有效遏止亂象，避引發發事故及確保橋梁安全。

基隆市愛一路車輛在仁二路口違規左轉，易與直行車輛發生碰撞，警方在路口安裝科技執法設備取締2月1日啟用。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市愛一路車輛在仁二路口違規左轉，易與直行車輛發生碰撞，警方在路口安裝科技執法設備取締2月1日啟用。記者邱瑞杰／翻攝
基隆市愛一路車輛在仁二路口違規左轉，易與直行車輛發生碰撞，警方在路口安裝科技執法設備取締2月1日啟用。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛一路車輛在仁二路口違規左轉，易與直行車輛發生碰撞，警方在路口安裝科技執法設備取締2月1日啟用。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛一路車輛禁止在仁二路口左轉，但常見駕駛人違規左轉，易與直行車輛發生碰撞，警方安裝科技執法設備取締。記者邱瑞杰／攝影
基隆市愛一路車輛禁止在仁二路口左轉，但常見駕駛人違規左轉，易與直行車輛發生碰撞，警方安裝科技執法設備取締。記者邱瑞杰／攝影

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